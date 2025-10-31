هاشمی: تبریز همیشه در مسیر پیشرفت و فناوری پیشگام بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی عصر جمعه در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، تبریز را «مهد نوآوری و شهر اولین‌ها» خواند و تأکید کرد: این شهر همواره پیشتاز در عرصه علم، فناوری و توسعه کشور بوده است.

وی با تقدیر از بهرام سرمست گفت: استاندار آذربایجان‌شرقی یکی از مدیران دلسوز، خلاق و پرتلاش در سطح ملی است که با برنامه‌ریزی و نگاه تحول‌گرا، زمینه رشد فناوری در منطقه را فراهم کرده است.

هاشمی افزود: سیاست اصلی ما، حمایت از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان است و به‌ویژه به ظرفیت‌های فناورانه استان آذربایجان شرقی توجه ویژه داریم.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: طرح هوشمندسازی از تبریز آغاز شده و در ادامه، از توان فناورانه این استان برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور استفاده خواهد شد.