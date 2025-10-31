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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۳۵

هاشمی: تبریز همیشه در مسیر پیشرفت و فناوری پیشگام بوده است

هاشمی: تبریز همیشه در مسیر پیشرفت و فناوری پیشگام بوده است

تبریز-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تبریز همواره در مسیر پیشرفت، نوآوری و فناوری پیشگام بوده و آغاز طرح هوشمندسازی کشور از این شهر، نشانه‌ای از ظرفیت بالای آن در عرصه تحول دیجیتال است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ستار هاشمی عصر جمعه در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، تبریز را «مهد نوآوری و شهر اولین‌ها» خواند و تأکید کرد: این شهر همواره پیشتاز در عرصه علم، فناوری و توسعه کشور بوده است.

وی با تقدیر از بهرام سرمست گفت: استاندار آذربایجان‌شرقی یکی از مدیران دلسوز، خلاق و پرتلاش در سطح ملی است که با برنامه‌ریزی و نگاه تحول‌گرا، زمینه رشد فناوری در منطقه را فراهم کرده است.

هاشمی افزود: سیاست اصلی ما، حمایت از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان است و به‌ویژه به ظرفیت‌های فناورانه استان آذربایجان شرقی توجه ویژه داریم.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: طرح هوشمندسازی از تبریز آغاز شده و در ادامه، از توان فناورانه این استان برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور استفاده خواهد شد.

کد مطلب 6640472

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