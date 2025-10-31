https://mehrnews.com/x39sHn ۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸ کد مطلب 6640399 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸ خوشآمدگویی فرزند شهید رحمانی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تبریز-فرزند شهید خلبان محمدرضا رحمانی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هنگام ورود به تبریز، خوشآمد گفت. دریافت 5 MB کد مطلب 6640399 کپی شد مطالب مرتبط جعفری آذر: رتبه ۲۸ فیبر نوری شایسته آذربایجانشرقی نیست ادای احترام وزیر ارتباطات به شهدای والامقام آذربایجان شرقی سرمست: هر شهر را با یک محصول شاخص، برندسازی میکنیم سرمست:اساس ارتباطات بر انتشار اطلاعات و قدرت وانمودگی است دانشجویان خارجی در تبریز؛ فرصتی برای افزایش تعامل برای توسعه دولت الکترونیک باید از هوش مصنوعی بهره گرفت هاشمی: تبریز همیشه در مسیر پیشرفت و فناوری پیشگام بوده است برچسبها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات تبریز
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