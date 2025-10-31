خوش‌آمدگویی فرزند شهید رحمانی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

تبریز-فرزند شهید خلبان محمدرضا رحمانی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هنگام ورود به تبریز، خوش‌آمد گفت.