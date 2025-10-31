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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸

خوش‌آمدگویی فرزند شهید رحمانی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

خوش‌آمدگویی فرزند شهید رحمانی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

تبریز-فرزند شهید خلبان محمدرضا رحمانی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هنگام ورود به تبریز، خوش‌آمد گفت.

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کد مطلب 6640399

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