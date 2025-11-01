به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله متفکر آزاد صبح شنبه در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر لزوم تقویت زیرساخت‌های ارتباطی استان تأکید کرد.

وی با اشاره به مشکلات اتصال در برخی نقاط شهر و مسیرهای صنعتی تبریز گفت: با وجود تلاش‌های اپراتورها، هنوز در برخی مناطق نزدیک مرکز شهر و مسیرهای صنعتی ارتباط پایدار برقرار نیست.

متفکر آزاد با بیان اینکه همکاری دوجانبه ادارات استانی و اپراتورها می‌تواند روند توسعه شبکه‌های ارتباطی را تسریع کند، افزود: ما آمادگی داریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه نصب دکل‌ها و توسعه زیرساخت‌ها اقدامات مؤثری انجام دهیم.