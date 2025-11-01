به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح‌زاده صبح روز شنبه در چهارمین جلسه کمیته بهره‌وری سازمان اظهار کرد: پیش‌نویس اولیه برنامه بهره‌وری سازمان به تمامی معاونت‌ها و مدیریت‌های استانی ارسال خواهد شد تا پس از دریافت نظرات و اصلاحات پیشنهادی، نسخه نهایی در جلسه آینده کمیته بهره‌وری به تصویب رسیده و سپس به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارسال شود.

وی معاونت‌های بودجه، برنامه‌ریزی و آمار را موظف کرد تا با همکاری کارشناسان مربوطه، نسبت به تکمیل و نهایی‌سازی برنامه‌های بهره‌وری اقدام کنند.

لازم به ذکر است، چهارمین جلسه کمیته بهره‌وری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، با هدف بررسی طرح نظام ملی بهره‌وری ایران (ابلاغی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور)، تعیین راهبردها و سیاست‌های بهره‌وری استان، و تدوین سند برنامه‌های بهره‌وری بخش اقتصادی استان تشکیل شد.

در ادامه، اقدامات دبیرخانه‌ای، اولویت‌های بخش‌های اقتصادی استان و نحوه طرح و تصویب آنها در شورای برنامه‌ریزی استان مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیته نظرات و پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه کردند.

در بخش دوم جلسه، پیش‌نویس اولیه برنامه‌های ارتقای بهره‌وری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در سال ۱۴۰۴ که با همکاری تمامی معاونت‌ها، مدیریت‌ها و رابطین بهره‌وری تدوین شده بود، توسط کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارائه شد. در ادامه، اعضای کمیته ضمن بررسی محتوای پیش‌نویس، پیشنهادها و دیدگاه‌های خود را برای بهبود برنامه مطرح کردند.