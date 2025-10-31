دیدار وزیر ارتباطات با خانواده شهید اقتدار

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ستار هاشمی در جریان سفر کاری خود به تبریز، شامگاه جمعه به همراه بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی با خانواده معظم شهید امین ولی خانلو دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار صمیمی، وزیر ارتباطات با گرامیداشت یاد و نام این شهید والامقام، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، ایثار و فداکاری جوانان مؤمن و انقلابی کشور را سرمایه‌ای ارزشمند برای تداوم عزت و اقتدار ایران اسلامی دانست و گفت: امنیت، پیشرفت و آرامش امروز کشور مرهون خون پاک شهیدانی است که در راه دفاع از وطن و آرمان‌های انقلاب اسلامی از جان خود گذشتند.

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه والای خانواده‌های شهدا در جامعه، اظهار کرد: شهید امین ولی‌خانلو از جوانان متعهد، شجاع و انقلابی این استان بود که در راه دفاع از میهن اسلامی به افتخار شهادت نائل آمد و نام خود را در دفتر افتخارات مردم آذربایجان جاودانه ساخت.

سرمست افزود: خانواده‌های معظم شهدا با صبر، استقامت و ایمان راسخ خود، الگوی واقعی برای جامعه هستند و مسئولان وظیفه دارند همواره با حضور در کنار آنان، قدردان مجاهدت‌ها و فداکاری‌هایشان باشند.

شهید امین ولی خانلو متولد سال ۱۳۸۱ و از نیروهای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴ بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به تبریز به شهادت رسید.