میهمانی پرسود چادرملو در رفنسجان با شکست مس

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و چادرملو اردکان از ساعت ۱۶:۳۰ امروز جمعه از هفته نهم لیگ برتر با پیروزی ۳ بر ۲ شاگردان سعید اخباری در چادرملو همراه بود.

مهدی شریفی (۴) و سامان نریمان جهان (۸۳) برای مس رفسنجان و رنه سیمیسترا (۴۴) و هادی حبیبی نژاد (۶۹) و محمدحسین خسروی (۹۰) برای چادرملو گلزنی کردند.

اشتباه نیما میرزاده دروازه بان مس در دفع توپ باعث شد تا حبیبی نژاد گل دوم چادرملو را به ثمر برساند اما در ادامه شاگردان رسول خطیبی توانستند در آخرین دقایق مسابقه بازی را به تساوی بکشند. با این حال تلاش چادرملو ادامه داشت تا خسروی در آخرین دقیقه وقت‌های قانونی مسابقه گل سه امتیازی این بازی را وارد دروازه مسی‌ها کند و سه امتیاز دیگر به اندوخته نماینده اردکان در لیگ بیست و پنجم اضافه شود.

مس با این شکست، ۶ امتیازی شد تا رتبه پانزدهم جدول را برای خود کند. و چادرملو نیز با ۱۴ امتیاز فعلاً به رده سوم صعود کرد.