مصدومیت گلر استقلال پس از دریافت گل در بازی با آلومینیوم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر امروز جمعه ۹ آبان در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی هم قرار گرفتند. در نیمه دوم و در دقیقه ۵۲ داور به سود آلومینیوم اعلام پنالتی کرد که رحمان جعفری موفق شد گل اول این تیم را به ثمر برساند.

حبیب فرعباسی که برای چهارمین بازی متوالی در درون دروازه استقلال قرار داشت روی ضربه پنالتی بازیکن آلومینیوم دچار مصدومیت از ناحیه ران پای چپ شد و پس از حضور کادرپزشکی استقلال او نتوانست به بازی ادامه دهد و جای خود را به آنتونیو آدان داد تا پس از ۴ بازی این دروازه بان اسپانیایی به ترکیب استقلال باز گردد.