استقلال به تعقیب کننده اش هم رحم نکرد/ بازگشت تیم ساپینتو به صدر جدول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و آلومینیوم در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر امروز جمعه ۹ آبان و از ساعت ۱۶:۳۰ با قضاوت پیام حیدری در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود شاگردان ریکاردو ساپینتو به پایان رسید. یاسر آسانی، منیر الحدادی و علیرضا کوشکی برای استقلال و رحمان جعفری برای آلومینیوم در این بازی گلزنی کردند.

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی (۵۷- آنتونیو آدان)، رستم آشورماتوف (کارت زرد) (۸۶- عارف غلامی)، سامان فلاح، حسین گودرزی، صالح حردانی (۸۶- رامین رضائیان)، یاسر آسانی، مهران احمدی (۵۷- دیدیه اندونگ)، امیرمحمد رزاقی‌نیا، علیرضا کوشکی، منیر الحدادی و سعید سحرخیزان (۷۷- داکنز نازون)

ترکیب آلومینیوم:

محمد خلیفه، سیدمهدی مهدوی، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، بهرام گودرزی (کارت زرد)، مهدی مهدی‌پور، امین جهان‌کهن، عباس کهریزی، ابوالفضل قنبری (۸۷- محمدمهدی خدایاری‌فرد)، رحمان جعفری (۸۷- ساسان حسینی) و رضا مرزبان (کارت زرد)

بازی آرام آغاز شد و تا ۱۰ دقیقه ابتدایی بازیکنان دو تیم نتوانستند موقعیت جدی روی دروازه‌ها ایجاد کنند و توپ بیشتر در میانه‌های زمین در جریان بود.

یاسر آسانی و گل اول برای استقلال

یاسر آسانی در دقیقه ۱۴ با حرکت انفرادی خود به محوطه جریمه آلومینیوم نفوذ کرد که یاسین جرجانی روی او مرتکب خطا شد و داور به سود آبی‌ها پنالتی اعلام کرد که پس از بازبینی صحنه با VAR تصمیم پیام حیدری تأیید شد و آسانی خودش پشت توپ ایستاد و موفق شد با ضربه‌ای محکم با پای چپ گل اول استقلال ا در این بازی به ثمر برساند.

بازیکنان آلومینیوم در چندین نوبت روی بازیکنان استقلال مرتکب خطا شدند که باعث اعتراض ریکاردو ساپینتو (سرمربی استقلال) شد و او از داور تقاضا کرد که به بازیکنان حریف کارت زرد نشان دهد.

درخشش دروازه بانان دو تیم در یک دقیقه

بازیکنان استقلال در نیمه اول بهتر از میهمان خود بودند و در دقیقه ۳۷ روی حرکت خوب علیرضا کوشکی او در نزدیکی محوطه جریمه آلومینیوم با حرکتی در عرض برای خود موقعیت گل ساخت و با پای راست اقدام به شوت زنی کرد که محمد خلیفه به زیبایی واکنش نشان داد و توپ او را مهار کرد. بلافاصله بازیکنان آلومینیوم حمله‌ای را به سمت دروازه استقلال تدارک دیدند که توپ در محوطه جریمه این تیم به رضا مرزبان رسید و این بازیکن اقدام به شوت زنی کرد که حبیب فرعباسی توپ را در اختیار گرفت.

منیر الحدادی کار آلومینیوم را یکسره کرد

روی ضد حمله خوب استقلالی‌ها در دقیقه ۲+ ۴۵ و از سمت چپ علیرضا کوشکی توپ را به محوطه جریمه آلومینیوم ارسال کرد که منیر الحدادی با ضربه سر توانست گل دوم استقلال را به ثمر برساند.

نیمه دوم

بازیکنان آلومینیوم بازی را بهتر آغاز کردند و در اولین حمله خود در نیمه دوم، رحمان جعفری در گوشه محوطه جریمه استقلال صاحب توپ شد و اقدام به شوت زنی کرد که توپ او از کنار دروازه فرعباسی به بیرون رفت.

اعلام پنالتی و گل اول برای آلومینیوم

روی حرکت خوب بازیکنان آلومینیوم، در محوطه جریمه استقلال سامان فلاح روی بازیکن این تیم مرتکب خطا شد که داور پس از بازبینی صحنه با VAR برای آلومینیوم اعلام پنالتی کرد که رحمان جعفری پشت توپ ایستاد و موفق شد گل اول بازی را برای آلومینیوم به ثمر برساند.

دو موقعیت خوب گلزنی برای یاسر آسانی

بازیکنان استقلال پس از دریافت گل اول حملات خود را افزایش دادند و یاسر آسانی در دقیقه ۶۲ از سمت راست صاحب توپ شد و با حرکت در عرض اقدام به شوت زنی کرد که محمد خلیفه با واکنش خوب خود مانع از باز شدن دروازه آلومینیوم شد. یک دقیقه بعد باز هم آسانی صاحب توپ شد که این بار شوت او با برخورد به بازیکن آلومینیوم راهی کرنر شد.

گل سوم برای استقلال توسط کوشکی

بازیکنان استقلال در ادامه حملات خود به دروازه آلومینیوم، منیر الحدادی در دقیقه ۶۴ از سمت چپ اقدام به سانتر توپ به محوطه جریمه آلومینیوم کرد و علیرضا کوشکی با ضربه سری دقیق موفق شد گل سوم را برای این تیم در این بازی به ثمر برساند.

۱۰ نفره شدن آلومینیوم با اخراج مهاجم

رضا مرزبان که در نیمه اول کارت زرد دریافت کرده بود در دقیقه ۷۶ و پس از خطا روی رستم آشورماتوف داور پس از بازبینی صحنه با VAR به این بازیکن کارت زرد دوم را نشان داد و او را از زمین بازی اخراج کرد.