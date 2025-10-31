برتری یک نیمه ای سپاهان مقابل شمس آذر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و شمس آذر قزوین از هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۸ امروز (جمعه) در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار شد. قضاوت این مسابقه را موعود بنیادی‌فرد بر عهده بود که نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود سپاهان خاتمه یافت.

در این دیدار که با حملات متقابل دو تیم آغاز شد، شاگردان محرم نویدکیا کنترل بازی را در میانه میدان در دست گرفتند و توانستند با خلق چند موقعیت جدی، دروازه میزبان را تهدید کنند. در مقابل، تیم شمس آذر به هدایت وحید رضایی تلاش داشت با استفاده از ضدحملات به دروازه سپاهان نزدیک شود اما در ثبت گل ناکام ماند.

در نهایت، برتری سپاهان نتیجه داد و آرش رضاوند در دقیقه ۲۳ با شوتی دقیق دروازه شمس آذر را گشود تا نیمه اول این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود سپاهان به پایان برسد.