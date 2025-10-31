  1. استانها
  2. اصفهان
۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۲۲

احسانی:دیگر اجازه ورود VAR به ورزشگاه را نمی‌دهم

احسانی:دیگر اجازه ورود VAR به ورزشگاه را نمی‌دهم

اصفهان -مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن گفت: برای هر بازی نیم میلیارد اجاره VARمی‌دهیم، اما داور وسط و اتاق VAR انگار در خواب‌اند؛ این ظلم در حق ذوب‌آهن است و من دیگر اجازه ورود به ورزشگاه نمی‌دهم.

علیرضا احسانی شامگاه جمعه پس از مساوی اسمش در برابر ملوان در واکنش به مساوی دیگر تیمش مقابل ملوان، از ادامه ناداوری‌ها در لیگ برتر و بی‌عدالتی سیستم وار به شدت انتقاد کرد.

وی با تأکید بر اینکه تیمش از آغاز فصل بارها قربانی اشتباهات داوران شده، افزود: با وجود هزینه‌های سرسام‌آور، از جمله پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان اجاره وار در هر مسابقه و حداقل صد میلیون تومان هزینه داوران، هیچ سودی نصیب باشگاه نشده است. اگر قرار است این وضعیت ادامه داشته باشد، خواهش می‌کنم از آقای تاج و آقای سفیری که دیگر وار را جمع کنند؛ حداقل خرج آن را بر دوش باشگاه نگذارند.

وی ادامه داد: در بازی با ملوان سر ما را بریدند، در دیدار با فجر سپاسی هم وار کار نکرد، اما هر جا دلشان بخواهد باشگاه‌ها را با هزینه‌های نجومی گرفتار می‌کنند. من با احترام کامل به فدراسیون و کمیته داوران اعلام می‌کنم دیگر اجازه ورود دستگاه وار را به ورزشگاه نمی‌دهم. حتی اگر جریمه‌ام کنند، در شرایط بد اقتصادی فعلی، حداقل ۶۰۰ میلیون تومان صرفه‌جویی می‌شود؛ این رقم معادل قرارداد چند بازیکن جوان است.

مدیرعامل ذوب‌آهن با گلایه از بی‌پاسخ ماندن بیانیه‌های باشگاه درباره مسائل داوری تصریح کرد: از ابتدای فصل بارها بیانیه داده‌ایم ولی فدراسیون و سازمان لیگ حتی پاسخ نداده‌اند؛ تازه لج کرده‌اند. آقای سفیری در بازی قبل فولاد اظهارنظر نابجا درباره صحنه‌ای از بازی دیگر کرده؛ این انصاف نیست. اگر عدالت باشد، تیم‌ها باید نتیجه‌ای بگیرند که در زمین رقم خورده، نه پشت میز اتاق وار.

وی با لحنی انتقادی و احساسی گفت: «ما هرچه مماشات کردیم نتیجه نگرفتیم. شاید باید ما هم مثل بعضی تیم‌ها جار و جنجال راه بیندازیم تا ترتیب اثری داده شود. واقعاً نمی‌دانم این داوران با چه وجدانی شب سرشان را روی زمین می‌گذارند. اگر دریافتی از داوری دارند، نمی‌دانم حلال است یا نه وقتی این‌گونه حق یک باشگاه باسابقه مثل ذوب‌آهن ضایع می‌شود.

کد مطلب 6640501

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • شعبانی IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      79 1
      پاسخ
      مشکل ازتکنولوژی وار نیست بلکه مشکل از ویرانگران است
    • IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      101 57
      پاسخ
      متاسفانه سیستم داوری ایران به سود چند تا تیم مخصوصا دوتا تیم پیروزی واستقلال هست
      • فاروق IR ۱۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
        20 19
        الان استقلال کدام بازی سود کرده ؟ همان کارشناسی که پنالتی استقلال را در بازی با آلومینیوم رد کرد ، پنالتی تیم مقابل را هم رد کرد ، سالهاست با هر ترفندی چه در داخل زمین چه بیرون زمین برای استقلال حاشیه سازی می‌کنند تا سوگلی نتیجه بگیرد ، کلا ساکت تشریف دارید ، این فوتبال را جمع کنند بهتره ، خسته شدیم
      • ساسان IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
        11 16
        بد نیست مشکل خودتون رو گردن تیم های دیگه نندازید عروس بلد نیست برقصه میگه زمین کجه
      • پرسپولیسی 6اتیشه IR ۰۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
        10 40
        فقط استقلال تراکتور سودمیبرن
      • Blue IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
        2 0
        استقلال بدبخت کجا سود برده؟؟شما میگید خطای به حق هم باشه نباید پنالتی گرفته بشه یا اخراج بشه
    • IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      28 41
      پاسخ
      خوب گل تیمت آفساید بود دیگه چرا لج میکنی حاجی
      • توحیدتورک US ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
        50 6
        دوتا پنالتیه صددرصدشو نگرفتن! بازی رو دیدی که اینجور نظرمیدی؟
    • بیژن IR ۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      19 40
      پاسخ
      حالا چون میزبان بودی می‌بایست تیمت برنده میشد؟
    • نامدار یزد IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      70 16
      پاسخ
      راست میگه بنده خدا تو بازی تراکتور هم همین اتفاق افتاد عدالت معنایی تو ورزش ما ندارد داور توی دو صحنه حساس یکی خطا روی شجاع و دیگری خطا منجر به گل دقیقه ۹۷ وار خودش را به خواب زده بود
      • IR ۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
        32 25
        همچنین خطایی که شجاع کرد باید اخراج میشد،
    • بهروندی IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      17 21
      پاسخ
      آقای احسانی واقعا رو رو برم بازی با فولاد به قول خودتان طبق اظهاراتتان اتاق وارباشما بود.وپنالتی فولاد سوخت.درست یک روز قبل بازی سپاهان استقلال خوزستان پنالتی نا واضح نامشخص را برای سپاهان درآبادان پنالتی اعلام کرد.سنگ پای قزوین رو برم
      • مهرداد IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
        20 6
        کاملا با این مقایسه واضحه تو از جای دیگه میسوزی حرف حق تو گوش شماها نمیره
      • فرزان IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
        10 4
        آخه زورشون داره با وجود وار فاصله تیم ها کم شده و دیگه نمیتونن بازی رو براشون خوب دربیارن
    • آذر ترک IR ۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      47 21
      پاسخ
      مثل بازی تراکتور و پیروزی،به ظلم خطا پیروزی به نفع خودش گرفته شد
    • ذوب‌آهن IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      21 36
      پاسخ
      داوری همه جا همینطور شده .دیروز بازی پرسپولیس تراکتور شجاع دقیقه ۶۹ باید اخراج میشد.ولی شایدم پنالتی بعدا بعده اخراج باید برا تراکتور اعلام میکردن که بعید بود.بازی استقلال که طبق معمول هرهفته بازیکنی تلاش کرد.برای تصاحب توپ پنالتی گرفته میشه
      • عامو IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
        10 15
        خب شما هم تلاش کنین شاید به اونچه میخواین برسین
      • تراکتور قلب آذربایجان IR ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
        58 21
        بخدا که شما خیلی رو دارید محمد عمری خطا کرد و مستحق اخراج بود ولی مثل همیشه داورتون رو با خودتون آورده بودید تبریز و بازی رو براتون دراورد، واقعا که🍅
    • IR ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      14 26
      پاسخ
      ای بابا فقط داخل ایران این همه بحث داوری و جنجال هست باشگاه‌ها در جریان بازی نمیتونن گل بزنن همه چیو میندازین گردن داوری
    • Mortezaart1361 CH ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      10 21
      پاسخ
      داره میگه چون هزینه میکنیم باید سود کنیم آخه دیکه ششصدمیلیون پوله؟ ینی ۱۵ هفته میزبان باشی میشه ۹ میلیارد که رقم قرارداد بازیکن درجه چهارمم نیست بعدشم تو مگه میتونی نذاری وار بیاد چرا الکی حرف میزنی
    • سعید IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      53 18
      پاسخ
      تازه فهمیدی سر تراکتور هم خیلی وقته بریدند با این کارشون مثل بازی چند روز پیش با پرسپولیس
    • غ.ب IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      29 1
      پاسخ
      وی ای ار هرجاکه دلش بخواد کار می کنه ،مهم اون شخصیه که پشت وار نشسته،باید فسادو جمع کرد .
    • تراکتور قهرمان تبریز IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      39 15
      پاسخ
      با شما هم عقیده ام مثل شما سرماراهم در بازی با پرسپولیس بریدند تا تیم سوگلی با یک مساوی مقابل تراختور جشن شادی به پا کند
    • سعید IR ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      14 11
      پاسخ
      دقیقاً تو بازی استقلال باید وار به کارت زرد دوم ورود نمی‌کرد اما ورود کرد که این بازیکن اخراج بشه. و نتیجه بازی به نفع استقلال رقم بخوره. وار وار نیست وار مصلحتیه واسه هرجا که دلشون بخواد. بار می‌خوای ببینی بازی‌های لیگ عربستان
      • حسن IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
        7 1
        بله دیگه! هر کی به هر کی شده! اگه همون وار الکی ورود نمی‌کرد خطای واضح مهاجم آلومینیوم روی فلاح رو خطای مدافع و پنالتی به نفع آلومینیوم نمی‌گرفتند! وقتی قانون رو نمی‌دونید اینقدر تعصبی نظر ندین، تو صحنه خطای بازیکن آلومینیوم روی آشورماتوف مدافع استقلال کارت درست، قرمز مستقیم بود چون خطای فنی نبود و حرکت غیر اخلاقی اتفاق افتاد ولی داور قرمز دوست به تیم اراکی لطف کرد کارت زرد دوم رو داد.
      • یونس IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
        4 5
        لنگی جان تو اون صحنه داور اول کارت زرد دوم داد و بازیکن رو اخراج کرد،وار داور رو صدا زد که چک کنه ببینه نیاز به کارت زرد دوم نبوده و مستقیم اخراج بوده،که همینطورم شد......مغلطه نکنین اساتید هوچیگری
    • IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      9 1
      پاسخ
      ببخشید پس فولاد چی باید بگه که پنالتی صددرصد فولاد مقابل ذوب آهن که داور باوجود وار نگرفت چی بگه ؟ بازی هفته اول بازهم داور به اشتباه پنالتی برعلیه فولاد گرفت اخراجی که باید به نفع فولاد میشد نگرفت
    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      24 11
      پاسخ
      تا الان رسماً و علنا 4امتیاز از تراکتور گرفته شده دوتا پنالتی سوخته اصلا وقتی قرار مواقع ضروری کارکنه و استفاده نشه همون بهتر نباشه
    • ناشتاس IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      15 11
      پاسخ
      فعلا که وار و تیمهای داوری به نفع تیم‌های دولتی پرسپولیس و استقلاله ، بعد میگن چرا فوتبال ایران رشد نمیکنه
    • محمدعلی احراری GB ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      18 7
      پاسخ
      کارکنان var قضاوت درست ندارند. ودربازیها تیم های تهرانی به کمک داور امتیاز می گیرندـ.
    • مرتضی احمدی IR ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      3 16
      پاسخ
      تیم باید مثل بارسلونا یا رئال بازی کنه آدم کیف کنه اصلا نیازی به داور هم ندارن
    • جواد IR ۱۶:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      9 11
      پاسخ
      وی ای ار@ واسه استقلال خوبه تا حالا چند تا پنالتی الکی گرفتن واسشون از اول فصل @ @
      • مسیح US ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
        8 0
        واقعا چیه این وار تاقبلش پرسپولیس حسرت قهرمانی آسیا داشت حالا دوسال که وار اومده حسرت شرکت تو مسابقات آسیایی هم اضافه شده جمع کنید این وار🤣🤣🤣
    • کور اوغلو IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      14 9
      پاسخ
      وار در ایران به دلخواه عمل می‌کند یک جا قطع می‌شود یک جا از صفحه آبی مانيتور تصمیم گیری می‌شود یک جا اصلا اتاق وار دخالت نمی‌کند تراکتور امسال ۵ امتیاز شیرین را به داوری باخته
    • ماهرخان IR ۱۷:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      10 3
      پاسخ
      اگهvar در تبریز مورد بررسی قرار می گرفت پرسپولیس نمی توانست از شکست بگریزد.
    • محمد ابراهیمی DE ۱۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      7 0
      پاسخ
      بنده موافق آقای احسانی هستم.چون داوران واردرخوابندوجرآت ندارند
    • تاا IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      6 0
      پاسخ
      حرف حق
    • NL ۱۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      4 0
      پاسخ
      دادا اجازه که نه بلکه باید درخواست نکنی دیگه همین
    • حجت حسنزاده US ۱۸:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      0 1
      پاسخ
      انتظار داری هرکی پول وار داده داورها براش پنالتی بگیرن؟این چه منطبیه که داری؟کارشناسی داوری بازی رو ببین متوجه میشی هیچ اتفاقی بضررت نشده چرا وار برات پنالتی بگیره؟
    • joker IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      11 1
      پاسخ
      ماپرسپولیسی هاهم باوارمشکل داریم بایدجم بشن اینجوری نمی‌تونیم امتیازبگیریم
    • خان IR ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      14 2
      پاسخ
      فکر کنم باید مثل ژاپن خودمون یک لیگ برای مابقی بزاریم سه تا تیم پیروزی و استقلال و سپاهان بمونن تو لیگ باهم دیگه ... کنم ما بقیه تیم ها خودمون بدون دخالت دادن به فدراسیون خودمون لیگ برگزار کنیم واسه خودمون
    • امیر IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      10 0
      پاسخ
      فقط اینجاست که وار را با پول دولت میارن از باشگاه دولتی پول می گیرن که بهش وار بدن. 😂😂😂😂
    • US ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      7 0
      پاسخ
      لااقل اگر وی ای آر کار نکرد باید باشگاه هزینه پرداخت نکنه وباید جز قرار باشه
    • دلباخته IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      21 0
      پاسخ
      حرف حق الان واربرادوتاتیم بیت المال کارمیکنه به قول بعضیا میگردند تازه چیزی پیدا کنند ولی دربازی تراکتورپیروزی پنالتی تراکتوررونگرفت حتی وارچک هم نکرد چون خطا صددرصد بود
    • ناشناس IR ۰۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      5 1
      پاسخ
      بهترین کار و کرده دستش درد نکنه 🥲همه تیم ها متحد بشن و به وار اعتراض کنن دیگه خسته شدیم پرسپولیس و استقلال با کمک داورا بالا بیاد و بعد برن تو بازی های آسیایی ۷-۱ کنن
      • بهمن عباسی IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
        1 5
        اگه تو فوتبال تماشا کردی و فوتبال بلد بودی شجاع دقیقه ۶۹ باید اخراج می‌شد و معلوم نبود تو تبریز چه بر سرتون میومد برو خدا را شکر کن دو تا شوت از بمب افکن پرسپولیس لرزه بر تنتون انداخت بیرانوند و تمام تبریز این گل باکیچ را تا ابد فراموش نخواهند کرد
    • محمد IR ۰۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      9 1
      پاسخ
      تنها تیمی که از وار ضرر کرده پیروزی هستش چون دیگه نمیتونه قهرمان بشه
    • نوری IR ۰۷:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      6 0
      پاسخ
      Var به خودی خود خیلی هم خوبه ولی اون داوری که داور VAR میشه مهمه که معمولا تو ایران جانب دارانه است
    • حسرت ۷۰ساله US ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      7 1
      پاسخ
      آقا جمع کنید این وار پرسپولیس تا حالا حسرت قهرمانی آسیا داشته حالا با وجود وارد حسرت شرکت تو مسابقات آسیایی هم اضافه شده خدارو خوش میاد آخه🤪😂😂
    • حمید IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      0 3
      پاسخ
      استقلال که تو کیسه برای هر بازی سهمیه پنالتی داره، تراختور هم به یمن مالک پولدارش سهمیه و بازیکنان شاخص تیم محبوب ایران پرسپولیس رو خریده،نتیجه رو هم میخرن
    • ارتش سرخ IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
      0 15
      پاسخ
      خودتون را دیگه اذیت نکنید تا استقلال و تراکتور و مسئولان اتحادشون پابرجاست قرار نیست تیم های دیگه نتیجه بگیرند حالا وار باشه یا نباشه
    • محمد اعتباری IR ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      واقعا تو صفحه تلویزیون قشنگ معلومه که پنالتی یا خطا اتفاق افتاده ولی داوران و وار بر خلاف نظر عموم رای میدن
    • محمد اعتباری IR ۰۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
      0 0
      پاسخ
      واقعا تو صفحه تلویزیون قشنگ معلومه ک پنالتی یا خطا اتفاق افتاده ولی داوران و وار بر خلاف نظر عموم رای میدن
    • علی IR ۰۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      بیچاره پیروزی حق داره خداییش هرجا وار هست سرش را میبرن😁 بازی فصل قبل با ذوب دیقه ۹۰ اون خطای سنگین توی محوطه انجام دادن بازیکنان پیروزی رفت وار هر بچه ۵ساله بود پنالتی میگرفت اما داور لطف کرد گفت خطا نبوده تازه پنالتی و اخراج بود اینم وار به ضرر پیروزی🤣🤣
    • عماد ایرانی IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      آقای احسانی عصبانی هستید خود را کنترل کنید معمولا در طول فصل همه مدیران ومربیان تیمها این اعتراض را دارند و بیشترش درست نیست فدراسیون هم حق میدهد و چیزی نمی‌گوید چون میداند علت عصبانیت به علت نتیجه نگرفتن است باید قبول کنیم که داور هم .یک انسان است ومثل شما و همه ممکن است اشتباه کند و در همه دنیا این موضوع هست داوران ما معتقد وسالم هستند ولشتیاه هم جزئی از فوتبال است یک بازیکن اشتباه میکند تیم مقابل کل میزند همه می‌بازند نه یک نفر .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها