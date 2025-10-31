علیرضا احسانی شامگاه جمعه پس از مساوی اسمش در برابر ملوان در واکنش به مساوی دیگر تیمش مقابل ملوان، از ادامه ناداوری‌ها در لیگ برتر و بی‌عدالتی سیستم وار به شدت انتقاد کرد.

وی با تأکید بر اینکه تیمش از آغاز فصل بارها قربانی اشتباهات داوران شده، افزود: با وجود هزینه‌های سرسام‌آور، از جمله پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان اجاره وار در هر مسابقه و حداقل صد میلیون تومان هزینه داوران، هیچ سودی نصیب باشگاه نشده است. اگر قرار است این وضعیت ادامه داشته باشد، خواهش می‌کنم از آقای تاج و آقای سفیری که دیگر وار را جمع کنند؛ حداقل خرج آن را بر دوش باشگاه نگذارند.

وی ادامه داد: در بازی با ملوان سر ما را بریدند، در دیدار با فجر سپاسی هم وار کار نکرد، اما هر جا دلشان بخواهد باشگاه‌ها را با هزینه‌های نجومی گرفتار می‌کنند. من با احترام کامل به فدراسیون و کمیته داوران اعلام می‌کنم دیگر اجازه ورود دستگاه وار را به ورزشگاه نمی‌دهم. حتی اگر جریمه‌ام کنند، در شرایط بد اقتصادی فعلی، حداقل ۶۰۰ میلیون تومان صرفه‌جویی می‌شود؛ این رقم معادل قرارداد چند بازیکن جوان است.

مدیرعامل ذوب‌آهن با گلایه از بی‌پاسخ ماندن بیانیه‌های باشگاه درباره مسائل داوری تصریح کرد: از ابتدای فصل بارها بیانیه داده‌ایم ولی فدراسیون و سازمان لیگ حتی پاسخ نداده‌اند؛ تازه لج کرده‌اند. آقای سفیری در بازی قبل فولاد اظهارنظر نابجا درباره صحنه‌ای از بازی دیگر کرده؛ این انصاف نیست. اگر عدالت باشد، تیم‌ها باید نتیجه‌ای بگیرند که در زمین رقم خورده، نه پشت میز اتاق وار.

وی با لحنی انتقادی و احساسی گفت: «ما هرچه مماشات کردیم نتیجه نگرفتیم. شاید باید ما هم مثل بعضی تیم‌ها جار و جنجال راه بیندازیم تا ترتیب اثری داده شود. واقعاً نمی‌دانم این داوران با چه وجدانی شب سرشان را روی زمین می‌گذارند. اگر دریافتی از داوری دارند، نمی‌دانم حلال است یا نه وقتی این‌گونه حق یک باشگاه باسابقه مثل ذوب‌آهن ضایع می‌شود.