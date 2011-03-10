به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده پس از تساوی تیمش برابر راه آهن شهرری ضمن بیان این مطلب افزود: ما امروز ابتدا بازی را بردیم سپس مساوی کردیم و حتی تا پای شکست هم رفتیم اما در نهایت موفق به زدن گل مساوی شدیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه تیمش در مصاف با راه آهن عملکرد خوبی نداشت افزود: با وجود شروع خوبی که داشتیم نتوانستیم عملکرد چندان رضایتبخشی داشته باشیم و هیچکدام از ما در حد و اندازه های خود نبودیم. اگر قرار باشد یک مسیری را با موفقیت طی کنیم باید در تمام مسیر عملکردی ایده ال داشته و یکنواخت عمل کنیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن بااشاره به دشواری رقابت در لیگ برتر، تقابل تیم ها را به ماشین هایی تشبیه کرد که هر کدام برای طی مسیر باید باک شان پر باشد و افزود: امروز باک ما خالی بود. منظور من از این باک توانایی و انگیزه بازیکنان ذوب آهن بود. امروز در غیاب بازیکنان تاثیرگذارمان عملکرد خوبی نداشتیم و این نشان می دهد با کمبود بازیکن دست به گریبان هستیم.

ابراهیم زاده در ادامه خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل بارها از مسئولان باشگاه خواسته ام اقدام به جذب بازیکن کنند. ما در فهرست مان جای خالی داریم و می توانیم بازیکن جدید جذب کنیم. با این ظرفیت کار ما دشوار است و باید با تیم هایی مواجه شویم که قابلیت و پتانسیل بالایی دارند.

وی در ادامه از دشواری کار ذوب آهن در مسابقات پیش رو یاد کرد و گفت: پیش از این هم گفته بودم بازی ما با راه آهن دشوار است. نمی دانم چرا اما در سالیان اخیر دو تیم بازی های نزدیکی با هم داشته اند و همیشه دیدارهایشان با یک گل اختلاف تمام شده است. البته بغیر از فینال جام حذفی که توانستیم با اختلاف پیروز شویم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با تاکید بر اینکه تیمش باید در مسیر موفقیت با دقت عمل بیشتری پیش برودگفت: شاید می خواهید از من سوال کنید که ذوب آهن بازهم در پایان فصل دچار مشکل شده و قهرمانی را از دست خواهد داد اما خوشبختانه ما اندوخته امتیازی خوبی داریم و می توانیم با تقویت تیم مقتدرانه عمل کرده و به نتایج مورد نظر برسیم.

وی تاکید کرد: ما برای دیدار با الشباب هیچ نگرانی نداریم. الشباب تیم خوبی است و سعی می کنیم مقابل این تیم نمایش خوبی داشته باشیم و از نام ایران دفاع کنیم. من در مصاف با الشباب به دنبال جبران مافات نتایج تیم در لیگ برتر نیستم و سعی می کنم نمایش خوب در لیگ قهرمانان آسیا را تداوم بخشیم.

ابراهیم زاده به بازیکنان و هواداران تیم ذوب آهن خدا قوت گفت و افزود: از هواداران ذوب آهن تشکر می کنم. آنها با حمایت های خود باعث شدند ما بازی باخته را مساوی کنیم.

خبرنگار مهر در ادامه از ابراهیم زاده در مورد اعتراضش به داوری پرسید و اینکه چرا در نیمه اول به عملکرد تیم داوری معترض بود که وی در پاسخ گفت: اعتقاد من این بود که سوت هایی که داور به سود راه آهن می زد اشتباه بود. عملکرد تیم داوری کم اشتباه نبود. چندین مورد اشتباه در کار داور بود که من به ایشان تذکر دادم اما آقای افشاریان گفت نباید حرف بزنم و من هم اعتراض نکردم. امروز همه دیدند که داوری مشکل داشت و ما حتما فیلم داوری را در باشگاه بررسی می کنیم و اگر در کار داور ایرادی وجود داشته باشد آن را از سوی باشگاه انعکاس داده و شکوائیه ای را تقدیم کمیته داوران خواهیم کرد.

وی در خاتمه تصریح کرد: ما امروز چشم به دفاع و ضدحمله نداشتیم. شرایط بازی به گونه ای پیش می رفت که بازیکنان ناخودآگاه روی به بازی تدافعی آوردند و روی بازی تدافعی ما راه آهن به دو گل رسید.

دیدار تیم های فوتبال راه آهن شهرری و ذوب آهن اصفهان در هفته بیست و ششم رقابتهای لیگ برتر عصر پنجشنبه در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار شد و با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید.