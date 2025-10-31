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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۳۰

«ارواح دموکرات‌ها»؛ ویدئوی منتشر شده از سوی کاخ سفید در شب «هالووین»

«ارواح دموکرات‌ها»؛ ویدئوی منتشر شده از سوی کاخ سفید در شب «هالووین»

کاخ سفید در شب مراسم موسوم به هالووین، با انتشار ویدئویی از ارواح سرگردان دموکرات‌ها، از نقش این حزب در تحولات آمریکا و تعطیلی دولت این کشور انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، کاخ سفید در شب جشن موسوم به «هالووین» در حالی که کشور آمریکا در میانه تعطیلی دولت قرار دارد، ویدیویی با عنوان «ارواح دموکرات‌ها» منتشر کرد و نوشت: دموکرات‌ها درست زمانی که مردم آمریکا بیش از هر زمان دیگری به آن‌ها نیاز دارند، از دید عموم ناپدید می‌شوند.

انتشار این ویدئو در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ادعا می‌کند در حال حاضر دموکرات‌ها با به‌کارگیری روش‌های گوناگون برای رد طرح تأمین مالی دولت، عمداً روند حل‌وفصل مسئله‌ی تعطیلی دولت را به تأخیر می‌اندازند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و همسرش ملانیا، پنجشنبه شب از صدها کودک و خانواده‌هایشان در مراسم هالووین در کاخ سفید استقبال کردند. مهمانان با لباس‌هایی از ابرقهرمانان و دایناسورها گرفته تا برخی از کودکان که حتی لباس رئیس جمهور و بانوی اول را پوشیده بودند، در این جشن شرکت کردند.

کد مطلب 6640164

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