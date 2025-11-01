قصه چند عاشقانه که در پاییزی متفاوت متولد شدند؛ این فهرست را بشنوید

به گزارش خبرنگار مهر، آغاز فصل پاییز به دلیل حال و هوای متفاوتی که دارد معمولا فرصت مناسبی برای هنرمندان است که دست به انتشار تک آهنگ های احساسی و متفاوتی که مناسب این فصل باشد، بزنند؛ مسیری که امسال اگرچه به دلیل فقدان نزول برکت باران هنوز نتوانسته بیان‌گر احوالات فصل رنگ‌ها باشد اما حداقل می‌تواند منتقل کننده احساسات و عواطفی باشد که عموما در فصل پاییز پررنگ تر از دیگر فصل های سال است.

در این مجال اما اتفاق خوبی افتاد و آن هم حضور چشمگیر خوانندگان صاحب نام و پرطرفداری است که هرکدام به دلیل ارائه سبک هایی متفاوت در این سال ها از جایگاه مطلوبی در بین هواداران خود برخوردار شده اند. چارچوبی که به دلیل وفور سریال‌ها در شبکه نمایش خانگی، شبکه‌های مختلف رسانه ملی، کنسرت‌ها و برنامه‌های مختلف موجب شده تا محصولات تولید شده این هنرمندان با طیف گسترده تری از مخاطبان روبه‌رو شود. طبیعتا موضوع شعر و ترانه مهم‌ترین محور محتوایی این محصولات است و حداقل در حوزه خوانندگانی که به آگاهی و شعور مخاطبانشان احترام می گذارند همچنان سعی می شود تا کیفیت این روند نسبتا رعایت شود.

آنچه می خوانید مروری کوتاه بر تولید و انتشار چند تک آهنگ است که طی روزهای گذشته به واسطه هنرنمایی برخی از خوانندگان شناخته شده کشورمان در قالب های مختلف پیش روی مخاطبان قرار گرفته اند.

علی جعفری پویان؛ ادای احترام به استاد فقید موسیقی با «پاییزان»

علی جعفری پویان از جمله نوازندگان و هنرمندانی که طی سال های گذشته علاوه بر مدیریت پروژه نکوداشت هنرمندان موسیقی «سال نوا» قطعات موسیقایی مختلفی را به یاد هنرمندان درگذشته سینما و موسیقی منتشر کرده است، طی روزهای گذشته بود که به مناسبت سالروز تولد مرحوم فریدون شهبازیان موسیقی دان فقید کشورمان تک آهنگ «پاییزان» را منتشر کرد.

وی در توضیح این قطعه نوشته است: ترانه‌ تیتراژ پایانی فیلم سینمایی «پاییزان»، اثر زنده‌یاد فریدون شهبازیان، پس از گذشت حدود چهار دهه به کوشش «سالنوای موسیقی ایران» در ۲ نسخه‌ آوازی و سازی بازآفرینی شده است.

این اثر به مناسبت نخستین سالروز تولد شهبازیان پس از درگذشت او، در خانه‌ سینما رونمایی شد و نسخه‌ رسمی آن روز ۴ آبان ۱۴۰۴، هم‌زمان با زادروز پورنگ پورشیرازی نوازنده‌ فقید کنترباس در پلتفرم‌های معتبر بین‌المللی و داخلی موسیقی منتشر می شود.

بازنویسی و تنظیم ارکستر این قطعه را مهران اکرمی انجام داده و نسخه‌ آوازی آن با صدای حمید غلامعلی و نسخه‌ سازمحور با نوازندگی ویولن علی جعفری پویان اجرا و ضبط شده است.

فیلم «پاییزان» به کارگردانی رسول صدرعاملی در سال ۱۳۶۶ اکران شد و موسیقی پایانی آن، با اجرای فریدون شهبازیان، همچنان یکی از ماندگارترین آثار موسیقی فیلم در سینمای ایران به شمار می‌رود.

برای شنیدن تک آهنگ «پاییزان» اینجا را ببینید.

محسن چاوشی؛ «بامداد خمار» در بامداد خمار

محسن چاوشی خواننده موسیقی پاپ در تازه‌ترین فعالیت موسیقایی خود ۲ تک آهنگ «بامداد خمار» و «پناه» را برای موسیقی تیتراژ سریال «بامداد خمار» که اخیراً پخش آن در پلتفرم آغاز شده، پیش روی شنوندگان قرار داد.

در تک آهنگ «بامداد خمار» که با شعری از حافظ آهنگسازی شده، محسن چاوشی آهنگساز و خواننده، رضا فوادیان تنظیم کننده، مسعود خادمی نوازنده سه تار، بهروز میرزایی نوازنده گیتار کلاسیک، مجید مظاهری نوازنده کمانچه، مهدی کریمی میکس و مسترینگ برخی از عوامل اجرایی را تشکیل می‌دهند.

«پناه» نیز عنوان یکی از تازه ترین محصولات موسیقایی در حوزه تک آهنگ ها است که محسن چاوشی خواننده موسیقی پاپ آن را در قالب دومین اثر از سریال نمایش خانگی «بامداد خمار» منتشر کرده است.

در این تک آهنگ امید روزبه ترانه سرا، محسن چاوشی آهنگساز و خواننده، رضا فوادیان تنظیم کننده، عادل روح نواز نوازنده گیتار الکتریک، مجید مظاهری نوازنده کمانچه و مهدی کریمی میکس و مسترینگ گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

برای شنیدن تک آهنگ «بامداد خمار» اینجا و برای شنیدن تک آهنگ «پناه» به خوانندگی محسن چاوشی اینجا را ببینید.

محمد معتمدی؛ «عاشقم» عاشق باش!

تک آهنگ «عاشقم» با آهنگسازی مسعود سخاوت دوست و هنرمندی محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی از جمله آثار عاشقانه ماه دوم فصل پاییز بود طی روزهای گذشته در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

در این قطعه سیدتقی سیدی شاعر، مسعود سخاوت دوست آهنگساز، میلاد فرهودی میکس و مسترینگ و محمد معتمدی به عنوان خواننده حضور دارند.

برای شنیدن تک آهنگ «عاشقم» به خوانندگی محمد معتمدی اینجا را ببینید.

علیرضا قربانی؛ تولد «گیسوی باران» در کورس کنسرت ها

تک آهنگ «گیسوی باران» به عنوان جدیدترین اثر علیرضا قربانی با آهنگسازی علیرضا افکاری در قالب اثری عاشقانه پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در این تک آهنگ امیرعلی سلیمانی شاعر، علیرضا افکاری آهنگساز و حسام ناصری به عنوان تنظیم کننده برخی از عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.

علیرضا قربانی طی روزهای گذشته در حال برگزاری تور کنسرت های خارج از تهران خود در استادیوم غدیر شهر اهواز است.

برای شنیدن تک آهنگ «گیسوی باران» با صدای علیرضا قربانی اینجا را ببینید.

رضا صادقی؛ عاشقانه ای دیگر به نام «اگه بی من»

رضا صادقی خواننده موسیقی پاپ که طی ماه های گذشته تبدیل به یکی از پرکارترین هنرمندان در عرصه تولید تک آهنگ و آلبوم شده است، طی روزهای گذشته بود که از تک آهنگ جدید خود رونمایی کرد.

«اگه بی من» عنوان این تک آهنگ به تهیه کنندگی میلاد ماهان راد است که آصف آریا به عنوان ترانه سرا و آهنگساز، معین حبیبی میکس و مستر، مجتبی تقی پور نوازنده گیتار نایلون، امیرخسروی نوازنده گیتار بیس برخی از عوامل اجرایی را تشکیل می دهند.

برای شنیدن تک آهنگ «اگه بی من» به خوانندگی رضا صادقی اینجا را ببینید.

امیر عظیمی؛ با این تک آهنگ دنیا را قشنگ‌تر می‌بینید

امیر عظیمی یکی از خوانندگان گزیده کار موسیقی پاپ کشورمان است که طی سال های گذشته به نسبت دیگر هم صنفی هایش کنسرت های کمتری را نیز برگزار کرده و همواره تلاش کرده تا خود را به عنوان یک هنرمند متفاوت در این عرصه معرفی کند.

این خواننده طی روزهای گذشته بود که یک تک آهنگ عاشقانه به نام «زیبای من» را منتشر کرد و نوشت: «یه وقتایی فقط یک نفر هست که با دیدنش همه دنیا قشنگ می شود.»

امید صباغ نو ترانه سرا، امیر عظیمی آهنگساز و خواننده، مجتبی تقی پور نوازنده گیتار، محمد فلاحی میکس و مسترینگ، برخی از عوامل اجرایی این اثر موسیقایی به تهیه کنندگی محسن رجب پور و مهیار رجب پور هستند.

برای شنیدن تک آهنگ «زیبای من» به خوانندگی امیر عظیمی اینجا را ببینید.

علی لهراسبی؛ با این آهنگ حالت راخوب می کنم

علی لهراسبی از خوانندگان قدیمی موسیقی پاپ که در سال های اخیر عمده فعالیت های خود را متمرکز بر تولید تک آهنگ کرده طی روزهای گذشته بود که تک آهنگ «کی از تو بهتر» را منتشر کرد.

لهراسبی در توضیح کوتاه این قطعه نوشته است: «با این آهنگ حالت را خوب می کنم ، کی از تو بهتر.»

محمد مبارکی ترانه سرا، مهدی منافی آهنگساز، مجید معلوندی تنظیم کننده، مجید مشهدی نوازنده گیتار برخی از عوامل اجرایی این تک آهنگ را تشکیل می دهند.

برای شنیدن قطعه «کی از تو بهتر» با صدای علی لهراسبی اینجا را ببینید.