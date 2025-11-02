اعلام جزئیات جشنواره موسیقی «بیت و حیران» در سردشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی یازدهمین جشنواره موسیقی بیت و حیران، پوستر یازدهمین جشنواره موسیقی «بیت و حیران» در حالی رونمایی شد که حسن حسن زاده دبیر این جشنواره جزئیات تازهای از این رویداد موسیقایی را تشریح کرد.
حسن حسنزاده دبیر این دوره از جشنواره و مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سردشت ضمن ارائه توضیحاتی درباره دستاوردهای جشنواره طی ۱۰ دوره گذشته گفت: در دوره یازدهم، با تغییر مؤسسه مجری و در تعامل و همفکری با مدیر و اعضای ستاد سیاستگذاری جشنواره و دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تلاش شد جشنواره با رویکردی نو و جامعتر برگزار شود.
وی افزود: تمرکز ویژهای بر کیفیت اجراها، داوری تخصصی، تنوع گروههای شرکتکننده و مستندسازی رویداد داشتیم. در بخش پژوهشی نیز نشستهایی با محورهای«نقش بیت در موسیقی کردها و رونمایی از کتابی پژوهشی در این زمینه»، «آشنایی با ریتم در موسیقی کردی و رونمایی از کتاب آموزشی نوازندگی ضرب کردی»، «ارائهٔ مقاله با موضوع لاوک و لاوژه و دنگ بیژی در موسیقی کرمانجی»، «رونمایی از کتاب پژوهشی و آموزشی ساز نرمه نای» برگزار میشود. از لحاظ اجرایی نیز این دوره با بهرهگیری از فضای دیجیتال، پخش زنده اجراها و پوشش رسانهای گستردهتر نسبت به دورههای پیشین متمایز است.
حسن زاده در پاسخ به این پرسش که در جشنواره بیت و حیران به چه جنبههایی از موسیقی نواحی ایران پرداخته می شود، اظهار کرد: گر چه محور اصلی جشنواره در دورههای نخست بر موسیقی و فرهنگ کردی استوار بوده است اما همواره تلاش کردهایم نگاهی ملی و فراگیر داشته باشیم. به همین دلیل، در بخشهایی از جشنواره موسیقی نواحی دیگر ایران نیز معرفی میشود تا اشتراکات فرهنگی میان اقوام ایرانی آشکار شود. توجه ما بر جنبههای روایی، آیینی و سازشناسی موسیقی بومی است تا اصالت و ریشههای این هنرها برای پژوهشگران، مخاطبان و بهویژه نسل جوان نمایان شود.
وی با اشاره به حمایتهای صورت گرفته از دوره یازدهم جشنواره موسیقی بیت و حیران تصریح کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان، با حمایت و همراهی خودجوش مردم هنردوست سردشت و همکاری صمیمانهی انجمنهای فرهنگی و هنری شهرستان، بهویژه انجمن موسیقی، توانسته است در طول ۱۰ دوره گذشته، جشنواره بیت و حیران را بهصورت منظم و موفق برگزار کند. در یازدهمین دوره جشنواره نیز، حمایتهای ویژهای از سوی کمال حسین پور نماینده مردم شهرستانهای سردشت و پیرانشهر و میرآباد و نماینده معین شهرستانهای نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی انجام گرفت؛ این در حالی است که دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی، فرمانداری شهرستان سردشت، شهرداری سردشت و انجمن موسیقی استان و شهرستان نیز با پشتیبانیهای مالی، اجرایی و معنوی خود نقش مهمی در برگزاری باشکوهتر جشنواره داشتند.
یازدهمین جشنواره سراسری موسیقی بیت و حیران ۱۱ تا ۱۳ آذر در سالن یادمان شهدای شیمیایی ۷ تیر سردشت برگزار می شود.
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