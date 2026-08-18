«رود سوخته» محسن چاوشی برای «بامداد خمار» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن چاوشی قطعه جدیدی را برای فصل دوم «بامداد خمار» خوانده است که «رود سوخته» نام دارد.

تک آهنگ «رود سوخته» با آهنگسازی و خوانندگی محسن چاوشی چندمین اثری است که او برای سریال «بامداد خمار» خواننده است.

شعر این اثر را امید روزبه سروده و آهنگسازی و خوانندگی آن هر ۲ بر عهده محسن چاوشی بوده است.

همچنین رضا فوادیان تنظیم‌کننده، امین غفاری نوازنده ویولن، مهدی کریمی میکس و مسترینگ و حامد تلخ‌آبی طراح کاور از دیگر عوامل اجرایی این اثر هستند.

سریال «بامداد خمار» به کارگردانی نرگس آبیار این روزها در شبکه نمایش خانگی عرضه می شود و اقتباسی از رمان پرفروش «بامداد خمار» است.