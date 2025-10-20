خبرگزاری مهر -گروه هنر-علیرضا سعیدی؛ فرآیند تولید، انتشار و عرضه آثار موسیقایی در قالب «تک آهنگ» اوضاع و احوال مساعد تری به نسبت آلبوم‌ها دارد؛ مسیری که سال هاست تبدیل به مثنوی هفتاد من شده و به دلیل شرایط متعددی که پیش تر هم درباره آن توضیحات مفصلی در گزاره‌های رسانه‌ای مختلف ارائه شده بود، امید چندانی هم به بهبودش نیست. چارچوبی که شاید در حوزه‌های تجاری کم و بیش اوضاع مساعدی داشته باشد اما در زمینه موسیقی‌های جدی با وضعیت وحشتناکی روبه رو است که قطعاً قابل مقایسه با حوزه‌های سرگرمی نیست. بی تردید هجوم بی امان پلتفرم‌ها و بسترهای رنگارنگ رسانه‌ای در فضای مجازی، دیگر اجازه عرض اندام به محصولات فیزیکی این حوزه را نمی‌دهد و می‌بایست این تحول اجتناب ناپذیر را پذیرفت.

به هرحال عرضه محصولات موسیقایی کشورمان در قالب آلبوم یا حتی تک آهنگ، اصلاً با روند مطلوبی هدایت نمی‌شود و بسیاری از صاحبان اثر این حوزه معلوم نیست با چه نیت و انگیزه‌ای دست به انتشار آلبوم‌ها و مجموعه‌های موسیقی می‌زنند. شرایطی که روز به روز با وضعیت بدتری مواجه شده و می‌رود تا همان کورسوی روشن این حوزه را به طور کامل خاموش کند و شاید اگر همان تعداد مخاطب متعصب خرید قانونی آثار موسیقایی هم نباشند شیب این مسیر تندتر و تندتر شود.

آنچه می‌خوانید نگاهی اجمالی به انتشار برخی از آلبوم‌ها و مجموعه‌های موسیقایی است که طی مهر سال جاری در دسترس مخاطبان قرار گرفته اند. آثاری که در پاییز ۱۴۰۴ رنگ و لعاب پاییزی دارند اما ای کاش فکری به حال دیده شدنشان می‌شد.

آلبوم «دوازده»؛ مولوی، مدقالچی، شفیعی کدکنی و چند داستان دیگر

آلبوم «دوازده» به آهنگسازی حامد مختارانی و صدای نصرالله مدقالچی در قالب یک مجموعه موسیقایی در حوزه موسیقی تلفیقی طی روزهای گذشته پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

«دوازده» برگرفته از دیوان غزلیات شمس به تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی است که در فضای مجازی منتشر شده است.

«دولت عشق»، «رومی رخ»، «نگار»، «تاکجا»، «هفت گردون»، «بی تو به سرنمی شود»، «پنهان و پیدا»، «رستخیز»، «خمارجان»، «خاقان»، «آفتاب»، «تنها مرا رها کن» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

سید حسن امین گزینش اشعار، نصرالله مدقالچی گوینده، حامد مختارانی تهیه کننده، آهنگساز و نوازنده نی، رسول گرجی نوازنده پیانو، محمد طاعتی میکس و مستر گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می‌دهند.

محمدرضا شفیعی کدکنی ادیب و پژوهشگر شناخته شده ادبیات فارسی درباره این اثر نوشته است: این مجموعه دوازده قطعه شعر و موسیقی است. امید دارم که تمامی اهل هنر ایران از آن بهره خواهند برد. من این سعادت را داشتم که یکی از نخستین بهره وران از این کار باشم.

آلبوم «خواب تو را می بینم»؛ یادداشت حسین علیزاده برای استاد بزرگ

«خواب تو را می بینم» عنوان یکی از تازه‌ترین محصولات منتشر شده در فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی است که نسخه مجازی آن طی روزهای گذشته به سرپرستی فاطمه دهقانی و آواز حسین پیرحیانی به یاد زنده یاد عبدالوهاب شهیدی خواننده فقید موسیقی ایرانی پیش روی علاقه مندان قرار گرفت.

«پیش درآمد دشتی (مرتضی محجوبی)»، «درآمد»، «چهار مضراب دشتی (فاطمه دهقانی)»، «تک نوازی سنتور»، «دیلمان»، تصنیف «گریه کن (عارف قزوینی)»، «رنگ دشتی (غلامحسین بیگجه خانی)» بر اساس اشعار فخرالدین عراقی و عارف قزوینی قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

حسین علیزاده موسیقی‌دان، آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی در یادداشتی به بهانه انتشار این آلبوم نوشته است: نغمه‌هایی آرام و زلال به یاد خنیاگر سحرآمیز عبدالوهاب شهیدی نجوایی است عاشقانه که با زخمه‌های هنرمندانه فاطمه دهقانی و گروه همراه، تابلویی از مینیاتورهای موسیقایی را ترسیم و به دل می‌نشانند. هم نوازی ظریف همراه با آواز دلنشین حسین پیرحیاتی جویباری است از خاطرات آشنا که عطر و یاد شیرین بزرگان موسیقی را تا ابد به جان می‌سپارد. دست و دلتان پرعشق و پرنوا.

فاطمه دهقانی سرپرست گروه، هم خوان و نوازنده عود، حسین پیرحیاتی آواز، محسن میرزایی نوازنده سنتور، فریده سرسنگی نوازنده سازهای کوبه ای، رضا اسدپور مهندس صدا، میکس و مسترینگ، سیاوش یعقوبی طراح گرافیک، آرزو حسینی امور اجرایی و نیما جوان تهیه کننده گروه اجرایی آلبوم «خواب تو را می بینم» را تشکیل می‌دهند.

آلبوم «ترانه های خیام»؛ یک سفر موسیقایی برای جستجوی هستی

«ترانه های خیام» عنوان یکی دیگر از تازه‌ترین آثار منتشر شده در فرآیند تولید و عرضه محصولات موسیقایی است که نسخه مجازی آن طی روزهای گذشته به آهنگسازی مصطفی مومنیان و خوانندگی هادی ستاری پیش روی شنوندگان قرار گرفت.

«پیاله تردید»، «جهان تا جام»، «رقص ساغر»، «حیرت زده»، «تنگ رهایی»، «نفاق زمان»، «قدح آخر» قطعاتی هستند که در این مجموعه موسیقایی گنجانده شده اند.

مرتضی صنایعی نوازنده نی، مصطفی مومنیان نوازنده سنتور، علیرضا دریایی نوازنده کمانچه، نوا سلیمانی نوازنده عود، مرتضی مومنیان نوازنده تمبک، محمدجواد محمد شاهی نوازنده تار، علی نراقیان نوازنده پرکاشن و بندیر، محمد یوسف فلاح نوازنده کمانچه، افشین آرام صدابردار، میکس و مستر، مصطفی مومنیان ناظر ضبط و سجاد فروغی طراح جلد گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می‌دهند.

هادی ستاری درباره این اثر نوشته است: سفری با خیام، جستجویی در دل هستی با پیاله‌ای در دست و تردیدی در جان، پرسشی که در دل می رقصد و پاسخش پیالیدن می‌طلبد. جهان، جامی در چرخش، همه چیز در جهان در حرکت است جز خود «حرکت»، تنها ثابت هستی، زیبایی جستجو. زندگی چون رقص ساغر، رقصیدن با تغییرات هست در پذیرش آنها، شادی، رنج و پرسش درهم می‌آمیزند و حیرت آغاز می‌شود، معنا در پاسخ که درخود پرسش است. آزادی از خویش و رهایی از زمان، مکان و آرزو در تنگ رهایی و قدح آخر، راز زندگی؛ زندگی خود همان گونه که هست معناست. بگذار در این سفر خاطره‌ای از خیام شویم.

پروژه سوم و چهارم «تار و تاریخ»؛ همچنان تمرکز بربناهای تاریخی!

آلبوم‌های سوم و چهارم از پروژه «تار و تاریخ» با آهنگسازیِ میدیا فرج‌نژاد طی روزهای گذشته در پلتفرم‌های معتبر موسیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

پروژه «تار و تاریخ» از چند سال پیش فعالیت خود را با مدیریت و آهنگسازی میدیا فرج‌نژاد در ایران آغاز کرده است. این پروژه با تمرکز بر بناهای تاریخی، براساسِ ویژگی‌ها و داستان‌های هر بنا، قطعه‌ای را می‌سازد و در کنار همان بنا موزیک ویدیویی برایش تهیه می‌شود.

در سال‌های گذشته ۲ آلبوم ابتداییِ «تار و تاریخ» به صورت جهانی منتشر شد. اکنون آلبوم‌های ۳ و ۴ این پروژه آماده انتشار شده و از طریق پلتفرم‌های جهانی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

ضبط قطعه‌های پروژه «تار و تاریخ» در استودیو ۵۴ تهران انجام می‌شود و مرتضی حاج‌محمدی کارگردانی، ضبط تصویر و تدوینِ موزیک ویدیوها را برعهده دارد.

نشر بین‌الملل و مدیریت توسعه این پروژه با مدیریتِ احمد میرمعصومی است.

آلبوم «عشق در آتش»؛ شنیدن یک پروژه با موضوع جنگ ۱۲ روزه

یکی از آهنگسازان عرصه تئاتر چندی پیش بود که که از تولید و انتشار یک آلبوم درباره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان با نام «عشق در آتش» خبر داد.

ارشام مودبیان آهنگساز عرصه تئاتر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تازه‌ترین فعالیت‌های موسیقایی خود از تولید و انتشار یک آلبوم با محوریت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان خبر داد و گفت: این آلبوم درباره ۱۲ روز جنگ ایران و رژیم صهیونیستی و دربرگیرنده حس و حال موسیقایی تمام اتفاق‌هایی است که از روز اول تا روز آخر جنگ از سر گذراندیم و منعکس کننده تمام فراز و نشیب‌ها و رویدادهای این مدت است. در واقع، تمام آن لحظات سخت و فشارهایی که بر ما گذشت، استرس‌ها و پستی‌بلندی‌هایش در این اثر جای گرفته است.

وی افزود: سبک موسیقی این آلبوم، اینسترومنتال پاپ است که تقریباً یک ماه برای کامل شدن آن زمان صرف شده است. ضمن اینکه محوریت سازبندی اثر نیز متمرکز بر سازهایی چون پیانو، گیتار و گیتاربیس است که خودم بر این باورم می‌تواند حال و هوای متفاوتی را به شنونده ارائه دهد.

آلبوم «نخلستون»؛ یک پاسداشت موسیقایی برای دفاع

آلبوم «نخلستون» با آهنگسازی بهروز صفاریان و خوانندگی جمعی از خوانندگان مطرح موسیقی در راستای گرامیداشت یاد شهدای دوران دفاع مقدس منتشر شد.

«نخلستون» شامل ۸ قطعه با عنوان‌های «برات گریه کردم»، «قول دادی»، «سلام» با صدای محمد اصفهانی، «فانوس» (محمد معتمدی)، «آینه» (علی لهراسبی)، «خط لبخند» (حجت اشرف‌زاده)، «خرمشهر» (محمود صالحی) و «نخلستون» (احمد آقایی) است.

این آلبوم با هدف پاسداشت رشادت‌های رزمندگان در سالهای دفاع مقدس و ارج نهادن به مقام شهدای جنگ تحمیلی ساخته و اشعار آن توسط عبدالجبار کاکایی، امیرعلی سلیمانی و ندا جوادی سروده شده است.

آلبوم «پرده فاخته»؛ پروژه‌ای برای جدی گرفتن موسیقی خوب

آلبوم «پرده فاخته» اثر محمدحسین اسماعیلی و سعید اسماعیلی هم یکی دیگر از مجموعه‌های تازه منتشر شده در حوزه موسیقی کلاسیک ایرانی بود که چندی پیش در نشست ماهانه خانه موسیقی ایران با حضور تعدادی از هنرمندان عرصه موسیقی رونمایی شد.

حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران هم درباره آلبوم «پرده فاخته» توضیح داد: آقای اسماعیلی سال‌ها عضو خانواده موسیقی بوده و چه در زمان مسئولیت در استان تهران و چه در سایر مسئولیت‌ها، همواره دستگیر، راهگشا و کمک‌کننده هنرمندان بوده‌اند. هرچند مسئولیت‌های ایشان فراتر از موسیقی است، اما همواره نگاه ویژه‌ای به جامعه موسیقی و هنرمندان داشته‌اند. وی سال‌ها در عرصه آواز فعالیت کرده و تجربه و ممارست فراوان داشته است.

مدیرعامل خانه موسیقی با اشاره به فضای رسانه‌ای و مجازی و فاصله جامعه از موسیقی اصیل، اظهار کرد: امروزه موسیقی‌هایی در دسترس هستند که نه از قواعد و قوانین موسیقی برخوردارند و نه ریشه‌ای اصیل دارند. بنابراین پرداختن به موسیقی جدی و اصیل، کاری عاشقانه و دلسوزانه و نه صرفاً برای درآمد یا شهرت است. این اثر نیز نمادی از عشق به موسیقی اصیل است و خلق آن باید به جامعه موسیقی تبریک گفته شود. امیدوارم این اثر مقدمه‌ای برای تولید آثار ارزشمند بعدی باشد.

آلبوم «فانوس»؛ یک مرثیه موسیقایی برای محیط زیست ایران

«فانوس» عنوان یکی دیگر از تازه‌ترین محصولات موسیقایی با آهنگسازی علی ثابت اقدم و خوانندگی هادی فیض آبادی است که به تازگی در دسترس مخاطبان و علاقه مندان موسیقی کلاسیک ایرانی قرار گرفته است.

در توضیح پروژه «فانوس» آمده است: «پروژه «فانوس»، تبلور ذهنیت جمعی از هنرمندان است که دغدغه مفهومی به نام «ایران» دارند، ایران به مثابه فرهنگ، زیست بوم و وطن؛ این جمع امیدوارند که قدمی هرچند کوچک در این زمینه پیموده باشند.

«فانوس» با شعر علی ثابت اقدم، «آینه» با شعر علی ثابت اقدم و جواد شریف پور، «ایران» با شعر جواد شریف پور، «مرغ سرگردان» با شعر محمدرضا سلمانی، «سایه آینه»، «فانتزی برای تار و ارکستر»، «مرثیه ای برای دریاچه» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

علی جعفری پویان و میثم مروستی نوازندگان ویولن و ویولا، مهرداد عالمی و مسعود فیروزی نوازندگان ویولنسل، ناصر رحیمی نوازنده فلوت، محمدحسین پور معین نوازنده کلارینت، کورش دانایی نوازنده تار و تمبک و بهنام ابوالقاسم نوازنده پیانو گروه نوازندگان آلبوم «فانوس» را تشکیل می‌دهند.

آلبوم «بُهون»؛ شنیدن یک پروژه مشارکتی با محوریت قوم بختیاری

پروژه موسیقایی «بُهون» با موسیقی و تنظیم حسین پرنیا و خوانندگی علی تاج میری در حوزه اجرای بخشی از کارگان موسیقی قوم بختیاری با حمایت حوزه هنری استان خوزستان و انجمن موسیقی ایران پیش روی مخاطبان و دوستداران موسیقی اقوام ایران قرار گرفت.

«ترانه نازلو»، «یاردیری»، «همیلا»، «آواز سلطون خون»، «ترانه گل سهر»، «ترانه نشمین»، «آواز الازنگی»، «ترانه دیار بختیاری»، «ترانه دای شیرین»، «ترانه تفنگ» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

حسین پرنیا نوازنده سنتور و بربط، بهمن فریادرس نوازنده کمانچه و کمانچه آلتو، میلاد مرادی نوازنده کمانچه آلتو، ساسان بازگیر نوازنده سه تار، احسان لیوانی نوازنده نی، پژمان پرنیا نوازنده تمبک و سازهای کوبه ای، موسی کایدخورده نوازنده نی و هم نواز آواز، موسی زنگنه نوازنده کرنا، رضا خاکزاد نوازنده کرنا و سرنا، مصطفی طاهری نوازنده دهل گروه هنرمندان این پروژه موسیقایی را تشکیل می‌دهند.

علی تاج میری خواننده و ترانه سرا به واسطه نغمه و آواهای اقلیمی در آلبوم‌های مختلف گوشه‌هایی از موسیقی زاگرس را معرفی کرده است. این روایت گر موسیقی آوازی در فرهنگ غنی بختیاری بزرگ شده و با شناخت از ادبیات فولکلور به ترانه‌های اقلیمی جان بخشیده است.

آلبوم «بهون» تجربه‌ای تازه در موسیقی است و ریشه در گوشه‌های آوازی موسیقی نواحی و سنتی دارد. مبنای شکل گیری این نغمه - آهنگ‌ها مقام‌های آوازی و سازی است که از لحاظ پرداخت به آئین و آداب، باور و سنت، حماسه و مبارزه، درد و رنج، عشق و مرگ، هر گامش در آمدی تازه را آغاز می‌کند. به هر ترتیب موسیقی بختیاری از غنی‌ترین اقلیم موسیقایی نواحی زاگرس محسوب می‌شود. آوا و نواهای شادی و غم آن، بخش مهمی از میراث فرهنگ معنوی کشورمان است که علاوه بر احساس و عواطف، امید و آرزو دایره المعارفی از تاریخ فرهنگی است.