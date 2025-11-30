احداث پل بزرگ ریلی اروندرود با تکنولوژی روز و توسط متخصصان داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران از کارگاه ساخت سگمنتهای پل بصره به عنوان یکی از بخشهای مهم پروژه راهآهن شلمچه - بصره بازدید میدانی انجام داد.
وی در این بازدید با حضور هیئت همراه صورت گرفت و روند پیشرفت پروژه ساخت قطعات پیشساخته پل بصره را مورد بررسی قرار داد، و بر لزوم تسریع در عملیات ساخت، انتقال و نصب این قطعات در محل اجرای تاکید کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در جریان این بازدید با مهندسان و کارشناسان فنی حاضر در کارگاه دیدار و گفتگو کرد و از نزدیک در جریان چالشهای اجرایی، پروژه قرار گرفت و دستورات لازم را جهت رفع موانع، تسریع در فرآیند ساخت و انتقال قطعات به محل اجرای پروژه کرد.
احداث پل بزرگ ریلی بر روی اروند رود یکی از بخشهای کاملاً فنی و مهم پروژه راهآهن شلمچه - بصره محسوب میشود که با بهرهگیری از تکنولوژی روز و توسط متخصصان داخلی در حال احداث است.
