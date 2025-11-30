  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۶

احداث پل بزرگ ریلی اروندرود با تکنولوژی روز و توسط متخصصان داخلی

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از کارگاه ساخت سگمنت‌های پل بصره به عنوان یکی از بخش‌های مهم پروژه راه‌آهن شلمچه - بصره بازدید میدانی انجام داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از کارگاه ساخت سگمنت‌های پل بصره به عنوان یکی از بخش‌های مهم پروژه راه‌آهن شلمچه - بصره بازدید میدانی انجام داد.

وی در این بازدید با حضور هیئت همراه صورت گرفت و روند پیشرفت پروژه ساخت قطعات پیش‌ساخته پل بصره را مورد بررسی قرار داد، و بر لزوم تسریع در عملیات ساخت، انتقال و نصب این قطعات در محل اجرای تاکید کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در جریان این بازدید با مهندسان و کارشناسان فنی حاضر در کارگاه دیدار و گفتگو کرد و از نزدیک در جریان چالش‌های اجرایی، پروژه قرار گرفت و دستورات لازم را جهت رفع موانع، تسریع در فرآیند ساخت و انتقال قطعات به محل اجرای پروژه کرد.

احداث پل بزرگ ریلی بر روی اروند رود یکی از بخش‌های کاملاً فنی و مهم پروژه راه‌آهن شلمچه - بصره محسوب می‌شود که با بهره‌گیری از تکنولوژی روز و توسط متخصصان داخلی در حال احداث است.

کد خبر 6673384
زهره آقاجانی

