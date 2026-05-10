به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه اجرایی شمارهگذاری وسایل نقلیه منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در راستای توسعه خدمات منطقه آزاد پایتخت و تسهیل فرآیندهای لجستیکی به امضای مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و رئیس پلیس راهور فراجا رسید.
این تفاهمنامه با هدف استقرار زیرساختهای پلیس راهور در محدوده شهر فرودگاهی و تعیین ضوابط اختصاصی برای تردد خودروهای منطقه آزاد منعقد شده است. تسهیل فرآیند ترخیص و شمارهگذاری خودروها، تسریع در صدور پلاک اختصاصی برای خودروهای وارداتی به منطقه آزاد، هوشمندسازی کنترل تردد با استفاده از سامانههای پایش تصویری و پلاکخوان و همچنین ارتقای ایمنی ترافیکی از مهمترین محورهای این تفاهمنامه عنوان شده است.
رامین کاشفآذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و تجاری شهر فرودگاهی امام، اظهار کرد: شهر فرودگاهی به عنوان تنها منطقه آزاد پایتخت، از ظرفیتهای قابلتوجهی در حوزه تجارت و اقتصاد برخوردار است و مجاورت آن با شهرهای صنعتی میتواند فرصتهای مهمی را برای فعالان اقتصادی فراهم کند.
وی افزود: با اجرایی شدن این تفاهمنامه، یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران منطقه آزاد شهر فرودگاهی محقق خواهد شد و این اقدام، ویترین هوایی کشور را به استانداردهای مناطق آزاد جهانی نزدیکتر میکند.
سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا نیز با تأکید بر آمادگی پلیس راهور برای همکاری در اجرای این طرح گفت: پلیس راهور با بهرهگیری از فناوریهای نوین، آمادگی کامل دارد فرآیند شمارهگذاری و مدیریت ترافیکی این منطقه راهبردی را بهصورت نظاممند و در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی کند.
در پایان این مراسم، طرفین ضمن امضای تفاهمنامه شمارهگذاری وسایل نقلیه در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، بر ضرورت توسعه تعاملات میان شهر فرودگاهی و پلیس راهور فراجا تأکید کردند. همچنین مقرر شد کارگروهی متشکل از مدیران و کارشناسان مرتبط برای پیگیری و اجرای مفاد این تفاهمنامه تشکیل و جلسات مستمر تا حصول نتیجه برگزار شود.
