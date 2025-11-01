به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی صبح شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر ۱۳۸ دانش‌آموز مبتلا به اختلال اُتیسم در مدارس استثنایی استان کردستان در دوره‌های مختلف تحصیلی از پیش‌دبستانی تا دوره‌های متوسطه و کاردانش تحت آموزش و توانبخشی قرار دارند.

وی افزود: این دانش‌آموزان در ۱۴ مدرسه استثنایی و یک مدرسه مستقل اُتیسم در شهرستان‌های مختلف استان، از جمله سنندج، مریوان، سقز، بانه، بیجار، دیواندره و کامیاران خدمات آموزشی، پرورشی و حمایتی دریافت می‌کنند.

سنجش بیش از ۲۵ هزار نوآموز کردستانی

خانی در ادامه با اشاره به سنجش ۲۵ هزار و ۶۰۷ نوآموز در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳، گفت: بر اساس نتایج ارزیابی‌ها، ۵۷ نفر از این نوآموزان به مرحله تخصصی اتیسم ارجاع شدند که از این تعداد، ۱۷ نفر فاقد اختلال اتیسم تشخیص داده شدند، ۱۴ نفر به ارزیابی مجدد در سال‌های بعد نیاز دارند، ۱۳ نفر به اتیسم متوسط و ۱۲ نفر به اتیسم با عملکرد بالا مبتلا هستند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان همچنین توضیح داد: افراد مبتلا به اختلال اتیسم دنیا را به شیوه‌ای متفاوت از دیگران می‌بینند، می‌شنوند و احساس می‌کنند و دو خصوصیت اصلی این اختلال شامل مشکلات در ارتباطات کلامی و تعاملات اجتماعی است.

وی افزود: برای این دانش‌آموزان، حداکثر تراکم در کلاس‌های آموزشی چهار نفر است تا بتوانند از آموزش و پرورش مناسب بهره‌مند شوند.

خانی به رشد آمار اختلال اتیسم در استان اشاره کرد و گفت: ناآگاهی خانواده‌ها و جامعه نسبت به این اختلال باعث شده تا بسیاری از کودکان مبتلا در زمان طلایی شناسایی و درمان قرار نگیرند و اگر این اختلال زودتر تشخیص داده شود، مداخلات درمانی می‌تواند تأثیر به‌سزایی در بهبود وضعیت کودکان داشته باشد.

وی همچنین به خدمات آموزشی برای دانش‌آموزان اتیسم در مدارس ویژه استان اشاره کرد و گفت: آموزش‌های این کودکان بر اساس روش‌های نوین، از جمله روش تیچ (TEACCH)، و خدمات غیردارویی مانند روانشناسی، کار درمانی، گفتار درمانی، بازی درمانی، شن درمانی و ماساژ درمانی ارائه می‌شود.

دانش‌آموزان اتیسم رایگان تحت درمان و ویریت مراکز پزشکی و درمانی قدس سنندج قرار می‌گیرند

خانی در ادامه به همکاری‌های جدید با انجمن اتیسم استان و دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: طبق تفاهم‌نامه منعقده، تمامی دانش‌آموزان مبتلا به اتیسم در استان به صورت رایگان در مرکز آموزشی، پزشکی و درمانی قدس سنندج تحت درمان و ویزیت قرار خواهند گرفت.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان از کلنگ‌زنی اولین مدرسه آموزشی و توانبخشی ویژه دانش‌آموزان اتیسم در سنندج خبر داد و گفت: این مدرسه با مساحت سه هزار و ۶۰۰ مترمربع شامل ۱۰ کلاس درس، اتاق‌های کاردرمانی، گفتار درمانی و فضاهای مناسب برای فعالیت‌های هنری و ورزشی است.

وی بیان کرد: ساخت این مدرسه در حال حاضر در مرحله زهکشی و دیوارچینی قرار دارد و برای تکمیل آن ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

خانی افزود: هزینه ساخت مدارس ویژه اتیسم ۱۰ برابر مدارس عادی است و انتظار می‌رود مسئولان و خیرین برای حمایت از این دانش‌آموزان نیازمند توجه ویژه، همکاری و مساعدت داشته باشند.