به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال خانی اظهار کرد: در مدارس تخصصی اتیسم شهرستان سنندج، دانش‌آموزان طیف اتیسم در فضایی حمایتی و هدفمند تحت آموزش موسیقی‌درمانی قرار می‌گیرند تا مهارت‌های حسی، ارتباطی و هیجانی خود را توسعه دهند.

وی افزود: در حال حاضر ۴۸ دانش‌آموز دختر و پسر در مدرسه تخصصی اتیسم پویان سنندج در دو دوره تحصیلی آمادگی و ابتدایی، در ۱۲ کلاس آموزشی نوین، از جمله موسیقی‌درمانی بهره‌برداری می‌کنند.

وی تصریح کرد: در این کلاس‌ها از سازهایی مانند سنتور و دف برای تسهیل یادگیری استفاده می‌شود.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی آموزشی ویژه برای دانش‌آموزان طیف اتیسم، گفت: موسیقی‌درمانی نقش مهمی در کاهش اضطراب، افزایش تعامل چشمی و بهبود مهارت‌های زبانی این کودکان دارد و این روش می‌تواند به‌عنوان یک رویکرد مؤثر برای تقویت مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی آنان عمل کند.

خانی همچنین توضیح داد: موسیقی‌درمانی یک روش نوین و علمی است که در آن کودکان می‌توانند در قالب بازی و تجربه موسیقی، مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی خود را تقویت کنند و این روش در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده و تأثیرات مثبتی در پیشرفت این کودکان نشان داده است.

وی در ادامه به استفاده از سازهای ایرانی چون سنتور و دف اشاره کرد و افزود: این سازها با صداهای لطیف و ریتم منظم خود، فضایی آرامش‌بخش ایجاد کرده و موجب مشارکت بیشتر دانش‌آموزان در فعالیت‌های گروهی می‌شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان با بیان اینکه موسیقی‌درمانی یک محیط لذت‌بخش و انگیزشی برای کودکان فراهم می‌آورد، اظهار داشت: در این فضا، کودکان می‌توانند احساسات خود را ابراز کرده و از طریق صدا و حرکت، تجربه‌ای متفاوت از ارتباط با دیگران داشته باشند.

خانی همچنین خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی جاری، ۱۳۸ دانش‌آموز با اختلالات اتیسم در دوره‌های مختلف تحصیلی از خدمات آموزشی، پرورشی و توانبخشی مدارس استثنایی استان بهره‌مند می‌شوند.

وی در پایان به تعداد مدارس تحت پوشش آموزش و پرورش استثنایی استان اشاره کرد و افزود: این دانش‌آموزان در ۱۴ مدرسه استثنایی و یک مدرسه مستقل اُتیسم در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به تحصیل هستند.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان، بر اهمیت سنجش تخصصی، آگاه‌سازی والدین و همکاری بین ادارات و سازمان‌های مختلف تاکید کرد و گفت: هماهنگی با شبکه بهداشت و بهزیستی باعث شناسایی به‌موقع این کودکان و ارائه خدمات تخصصی به آنها در مدارس استثنایی استان می‌شود.