کلنگ احداث مدرسه ویژه کودکان اتیسم در رشت به زمین زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز (دوشنبه) و همزمان با نخستین روز از هفته دولت، در جریان سفر علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش به گیلان، کلنگ احداث مدرسه ویژه کودکان اتیسم در رشت با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان و جمعی از مسئولان استانی به زمین زده شد.

این مجموعه آموزشی با طراحی متناسب با نیازهای دانش‌آموزان اتیسم احداث خواهد شد و براساس مشخصات فنی پروژه، مساحت طبقه همکف آن ۱۴۱۶ مترمربع، مساحت طبقه اول۹۵۰ مترمربع و مجموع زیربنای پروژه حدود ۳۰۰۷ مترمربع پیش‌بینی شده است.

در طراحی این مدرسه، علاوه بر فضاهای آموزشی، بخش‌های مختلف مورد نیاز برای آموزش، توانبخشی و فعالیت‌های مکمل دانش‌آموزان پیش‌بینی شده و تلاش شده است محیط مدرسه متناسب با ویژگی‌ها و نیازهای خاص کودکان اتیسم شکل گیرد.

احداث این مجموعه، گامی در مسیر توسعه عدالت آموزشی و افزایش دسترسی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه به فضاهای استاندارد و تخصصی آموزشی در گیلان است.