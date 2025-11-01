به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نامه‌ای رسمی خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، از برگزاری فاخر و باشکوه چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در استان کردستان تقدیر کرد.

در این نامه، با تأکید بر اصالت فرهنگی مردم کردستان و نقش برجسته این استان در ترویج معارف قرآنی، برگزاری این دوره از مسابقات به‌عنوان نقطه عطفی در فعالیت‌های قرآنی کشور توصیف شده است.

خسروپناه، ضمن قدردانی از اهتمام رئیس سازمان اوقاف و مجموعه همکاران این نهاد، برگزاری مسابقات را تجلی همبستگی ملی، وحدت اسلامی و جلوه‌ای از ایمان و اصالت مردم ایران دانست. وی همچنین از همراهی استاندار کردستان و تلاش عوامل اجرایی، داوران، خادمان و فعالان فرهنگی در برپایی این رویداد تقدیر کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، با حضور پرشور مردم مؤمن کردستان و مشارکت گسترده بانوان، جوانان و فعالان قرآنی سراسر کشور، به الگویی موفق در برگزاری رویدادهای دینی و فرهنگی تبدیل شد.

در پایان این نامه، خسروپناه ابراز امیدواری کرده است که استمرار این مسیر نورانی، زمینه‌ساز گسترش فرهنگ قرآن و عترت در جامعه اسلامی ایران باشد.

*عباس اسمعیلی