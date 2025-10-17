برگزاری محفل انس با قرآن در امامزاده هاجره خاتون سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معنوی محفل انس با قرآن کریم عصر جمعه با حضور جمعی از علما، ماموستایان، قاریان برجسته و استقبال گسترده مردم مؤمن سنندج برگزار شد.

در این مراسم تلاوت آیات قرآن کریم توسط قاریان ممتاز و اجرای دف‌نوازی سنتی، حال و هوای خاصی به این محفل بخشید.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان در حاشیه این مراسم اظهار کرد: محافل انس با قرآن فرصتی ارزشمند برای تقویت انس و الفت مردم با کلام وحی است و استقبال چشمگیر مردم سنندج، نشان‌دهنده عمق ایمان و علاقه‌مندی آنان به مفاهیم قرآنی است.

حجت‌الاسلام محمد کاروند افزود: برگزاری اینگونه برنامه‌ها در اماکن متبرکه، موجب تقویت پیوند فرهنگی و دینی در جامعه می‌شود و نقش مهمی در ترویج سبک زندگی قرآنی دارد.

وی یادآور شد: چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با شعار جاودانه «قرآن، کتاب وحدت» همراه با جوایز ویژه روزانه، چهار کمک‌هزینه حج عمره ویژه مدعوین و حاضرین در مراسم از فردا در سنندج برگزار می‌شود.

این محفل نورانی در ادامه ویژه‌برنامه‌های قرآنی اوقاف کردستان در ایام برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم برگزار شد و فضای شهر سنندج را رنگ و بویی معنوی بخشید.

گفتنی است؛ مسابقات سراسری قرآن کریم از فردا ۲۶ مهرماه تا پنجم آبان ماه در شهر سنندج و با حضور ۴۵۰ سشزکت کننده از سراسر کشور برگزار می‌شود.