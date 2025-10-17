  1. استانها
  2. کردستان
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۴

برگزاری محفل انس با قرآن در امامزاده هاجره خاتون سنندج

برگزاری محفل انس با قرآن در امامزاده هاجره خاتون سنندج

سنندج - محفل باشکوه انس با قرآن کریم، همزمان با چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن، در جوار بارگاه مطهر امامزاده هاجره خاتون (س) در سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معنوی محفل انس با قرآن کریم عصر جمعه با حضور جمعی از علما، ماموستایان، قاریان برجسته و استقبال گسترده مردم مؤمن سنندج برگزار شد.

در این مراسم تلاوت آیات قرآن کریم توسط قاریان ممتاز و اجرای دف‌نوازی سنتی، حال و هوای خاصی به این محفل بخشید.

برگزاری محفل انس با قرآن در امامزاده هاجره خاتون سنندج

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان در حاشیه این مراسم اظهار کرد: محافل انس با قرآن فرصتی ارزشمند برای تقویت انس و الفت مردم با کلام وحی است و استقبال چشمگیر مردم سنندج، نشان‌دهنده عمق ایمان و علاقه‌مندی آنان به مفاهیم قرآنی است.

حجت‌الاسلام محمد کاروند افزود: برگزاری اینگونه برنامه‌ها در اماکن متبرکه، موجب تقویت پیوند فرهنگی و دینی در جامعه می‌شود و نقش مهمی در ترویج سبک زندگی قرآنی دارد.

وی یادآور شد: چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با شعار جاودانه «قرآن، کتاب وحدت» همراه با جوایز ویژه روزانه، چهار کمک‌هزینه حج عمره ویژه مدعوین و حاضرین در مراسم از فردا در سنندج برگزار می‌شود.

برگزاری محفل انس با قرآن در امامزاده هاجره خاتون سنندج

این محفل نورانی در ادامه ویژه‌برنامه‌های قرآنی اوقاف کردستان در ایام برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم برگزار شد و فضای شهر سنندج را رنگ و بویی معنوی بخشید.

گفتنی است؛ مسابقات سراسری قرآن کریم از فردا ۲۶ مهرماه تا پنجم آبان ماه در شهر سنندج و با حضور ۴۵۰ سشزکت کننده از سراسر کشور برگزار می‌شود.

کد خبر 6625288

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها