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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۱۵

ملک مکان: اجتماع‌ مردمی یوم الله ۱۳ آبان در فارس برگزار می‌شود

ملک مکان: اجتماع‌ مردمی یوم الله ۱۳ آبان در فارس برگزار می‌شود

شیراز-رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس از برپایی اجتماع مردمی یوم الله ۱۳ آبان با حضور مردم، دانشجویان،طلاب، فرهنگیان و دانش آموزان در نقاط مختلف فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین ملک‌مکان با اشاره به برگزاری اجتماع مردمی یوم الله ۱۳ آبان با حضور گسترده مردم، دانشجویان، طلاب، فرهنگیان و دانش آموزان خبر داد و گفت: این مراسم در شیراز از ساعت ۹ صبح سه شنبه ۱۳ آبان در میدان شهدا جنب ارگ کریم خان زند برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: سخنران تجمع مردمی و بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان در شیراز، سید اسماعیل حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون مجلس شورای اسلامی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به برنامه‌های شاخص دهه مبارزه با استکبار جهانی افزود: روز دانش آموز، سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران و سالروز تبعید حضرت امام خمینی که مصادف با ایام شهادت حضرت فاطمه (س) است که در این ایام برنامه‌های مختلفی خواهیم داشت.

حجت الاسلام ملک مکان گفت: برگزاری مراسم محوری ۱۳ آبان در بیش از ۲۰۰ شهر و روستای استان فارس، نشست‌های تبیینی با حضور دانش‌آموزان علوم و معارف اسلامی صدرای ولایت، با تمرکز بر نشست‌های تحلیلی تبیینی پیرامون جنگ ۱۲ روزه، گفتمان مقاومت و امیدآفرینی، برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی ویژه کنشگران فرهنگی و رسانه‌ای در سراسر استان، با هدف تربیت و توانمندسازی پیشگامان انقلاب اسلامی در مقابله با جنگ نرم و ترویج فرهنگ ضد استکباری در فضای امروز از جمله این برنامه‌هاست.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: همچنین برگزاری نشست‌های تخصصی تبیینی با موضوع استکبارستیزی و مقاومت در مرکز استان و ادارات شهرستانی تبلیغات اسلامی، با حضور اندیشمندان، روحانیون و فعالان فرهنگی، طراحی، چاپ و توزیع پوسترهای جذاب و اثرگذار با محتوای متناسب با دهه استکبارستیزی، در سطح استان و فضاهای عمومی، برگزاری طرح هزار مدرسه هزار راه پر امید، اعزام تبیین گران جوان به مدارس با محوریت امیدآفرینی و اقتدار انقلاب اسلامی در قالب جلسات پرسش و پاسخ دانش آموزی در کلاس درس و … از جمله برنامه‌های دیگری است که در این هفته برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6641366

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