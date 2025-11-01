به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین ملک‌مکان با اشاره به برگزاری اجتماع مردمی یوم الله ۱۳ آبان با حضور گسترده مردم، دانشجویان، طلاب، فرهنگیان و دانش آموزان خبر داد و گفت: این مراسم در شیراز از ساعت ۹ صبح سه شنبه ۱۳ آبان در میدان شهدا جنب ارگ کریم خان زند برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: سخنران تجمع مردمی و بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان در شیراز، سید اسماعیل حسینی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز و نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون مجلس شورای اسلامی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به برنامه‌های شاخص دهه مبارزه با استکبار جهانی افزود: روز دانش آموز، سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران و سالروز تبعید حضرت امام خمینی که مصادف با ایام شهادت حضرت فاطمه (س) است که در این ایام برنامه‌های مختلفی خواهیم داشت.

حجت الاسلام ملک مکان گفت: برگزاری مراسم محوری ۱۳ آبان در بیش از ۲۰۰ شهر و روستای استان فارس، نشست‌های تبیینی با حضور دانش‌آموزان علوم و معارف اسلامی صدرای ولایت، با تمرکز بر نشست‌های تحلیلی تبیینی پیرامون جنگ ۱۲ روزه، گفتمان مقاومت و امیدآفرینی، برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی ویژه کنشگران فرهنگی و رسانه‌ای در سراسر استان، با هدف تربیت و توانمندسازی پیشگامان انقلاب اسلامی در مقابله با جنگ نرم و ترویج فرهنگ ضد استکباری در فضای امروز از جمله این برنامه‌هاست.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: همچنین برگزاری نشست‌های تخصصی تبیینی با موضوع استکبارستیزی و مقاومت در مرکز استان و ادارات شهرستانی تبلیغات اسلامی، با حضور اندیشمندان، روحانیون و فعالان فرهنگی، طراحی، چاپ و توزیع پوسترهای جذاب و اثرگذار با محتوای متناسب با دهه استکبارستیزی، در سطح استان و فضاهای عمومی، برگزاری طرح هزار مدرسه هزار راه پر امید، اعزام تبیین گران جوان به مدارس با محوریت امیدآفرینی و اقتدار انقلاب اسلامی در قالب جلسات پرسش و پاسخ دانش آموزی در کلاس درس و … از جمله برنامه‌های دیگری است که در این هفته برگزار خواهد شد.