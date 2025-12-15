به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه ستادهای بزرگداشت دهه فجر، دهه امامت و ولایت، هفته بصیرت و مقاومت استان فارس، ظهر دوشنبه با حضور نمایندگان دستگاهها، ادارات و نهادهای مختلف در شیراز برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین حسین ملکمکان رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس در این نشست با اشاره به تقارن دهه فجر امسال با اعیاد شعبانیه و ولادت حضرت ولیعصر (عج) گفت: این همزمانی، فرصت ارزشمندی برای برگزاری برنامههای مشترک و اثرگذار است و لازم است دستگاهها با تکیه بر ظرفیتهای مردمی، برای هر دو مناسبت برنامهریزی منسجم داشته باشند.
وی ادامه داد: جشنهای شعبانیه و برنامههای دهه مبارک فجر امسال با شکوه، قوت و قدرت بیشتری نسبت به سالهای گذشته برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام ملک مکان با اشاره به در پیشرو بودن هفته بصیرت و مقاومت، افزود: در این هفته چهار هدف اساسی دنبال میشود که شامل تعمیق بصیرت سیاسی و اجتماعی و افزایش هوشیاری در برابر جنگ شناختی دشمن، تحکیم پیوند قلبی، فکری و عملی امت با ولایت فقیه و نظام اسلامی، ترویج فرهنگ مقاومت و استکبارستیزی با محوریت جهاد تبیین و تقویت انسجام و وحدت ملی در شرایط جنگ ترکیبی است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس همچنین از برگزاری اجتماع بزرگ مردم بصیر، ولایتمدار و شهیدپرور شیراز و استان فارس در روز ۹ دیماه خبر داد و گفت: این اجتماع با عنوان «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» برگزار خواهد شد.
حجت الاسلام ملکمکان در ادامه از برگزاری مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای جبهه مقاومت و جنگ دوازدهروزه در شهر شیراز و تمامی شهرهای استان فارس خبر داد.
در پایان این نشست مقرر شد تمامی مدیران دستگاهها و نهادها، برنامههای پیشنهادی خود به مناسبت دهه فجر و اعیاد شعبانیه را حداکثر تا ۱۰ روز آینده تدوین کنند تا در جلسه بعدی که با حضور استاندار فارس برگزار میشود، برنامهها بررسی و پس از جمعبندی نهایی، تصویب شود.
