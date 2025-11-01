به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا ناجی با تأکید بر اهمیت این روز در فضای اجتماعی کنونی کشور، اظهار کرد: مراسم گرامیداشت یومالله ۱۳ آبان با شعار "متحد و استوار در برابر استکبار" برگزار خواهد شد.
به گفته وی، این شعار از فضای همبستگی و آگاهی ملی پس از حوادث اخیر جبهه مقاومت و شهادت ۸۶ نفر در جنگ ۱۲ روزه الهام گرفته شده و نشاندهنده ایستادگی ملت ایران با تکیه بر هویت انقلابی در برابر استکبار است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان افزود: در میان شهدا، دو دانشآموز و جمعی از نخبگان جوان حضور داشتند که این امر، پیام ۱۳ آبان را برای نسل نوجوان امروز ملموستر کرده است؛ نوجوانان نه تنها شنوندگان تاریخ، بلکه راویان ادامه آن هستند.
حجتالاسلام ناجی تصریح کرد: برخلاف سالهای گذشته که جنبه تشریفاتی داشت، امسال مراسم به صورت یک رویداد اجتماعی و مردممحور طراحی شده است. جلسات برنامهریزی از ۲۵ شهریورماه با مشارکت نهادهای فرهنگی، پرورشی، دانشگاهی، نیروهای جهادی و تشکلهای مردمی آغاز شده و ادامه یافته است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اصفهان با اشاره به نقش پررنگ دانشآموزان و دانشگاهیان تأکید کرد: تلاش شده نسل جوان تنها تماشاگر نباشد، بلکه به عنوان روایتگران، اجراگران، سرودخوانها و مطالبهگران فعال حضور یابند؛ این مشارکت آگاهانه بخشی از فرآیند تربیت و هویتسازی است.
مراسم راهپیمایی از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح روز ۱۳ آبان در میدان نقش جهان برگزار میشود. ورودیها از میدان امام حسین (ع)، خیابان استانداری، گذر سعدی و چهارراه شکرشکن پیشبینی شده است. میدان به دو بخش ویژه برادران و خواهران تقسیم شده و غرفههای فرهنگی، بصیرتی، هنری، روایتگری و پذیرایی در حاشیه آن برپا خواهد شد.
حجتالاسلام ناجی درباره برنامههای روز مراسم گفت: سخنران اصلی حجتالاسلام حاجعلی حاجتی، امام جمعه موقت اهواز و نویسنده کتاب عصر امام خمینی (ره) خواهد بود. در ادامه سرود هماهنگ ۳۰ هزار نفری "ای ایران" توسط دانشآموزان اجرا میشود و گروه نمایشی دانشآموزی روایت تاریخی ۱۳ آبان و نقش دانشآموزان در استمرار آن را بازآفرینی خواهد کرد.
وی یکی از جنبههای متفاوت امسال را نمایش اتحاد اجتماعی پس از جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد که در آن دشمن با جنگ نامتقارن ترکیبی به جان، مال و کیان کشور تجاوز کرد و ۸۶ شهید شامل ۲ دانشآموز و ۱۶ دانشجو بر جای گذاشت.
حجتالاسلام ناجی با اشاره به پیروزی جبهه حق، شکست رژیم صهیونیستی، خنثی شدن اهداف آن در نابودی حماس و کوچ اجباری مردم غزه، و تن دادن به صلح، تأکید کرد: فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» امسال رساتر از همیشه در دیار نصف جهان طنینانداز خواهد شد.
وی یادآور شد: شعار امسال همه اقشار و جناحهای جامعه را به میدان میآورد و در روزهایی که جوانان با درخشش در عرصههای مختلف و مدالآوری، نور امید را روشن کردهاند، برگزار میشود.
مراسم در سه بخش عمومی، دانشآموزی (با اجرای سرود ۳۰ هزار نفری) و تخصصی سخنرانی برپا خواهد شد.
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