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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶

محدودیت های ترافیکی مراسم روز دانش‌آموز در شیراز اعلام شد

محدودیت های ترافیکی مراسم روز دانش‌آموز در شیراز اعلام شد

شیراز- رئیس پلیس راهور استان فارس، از محدودیت‌های ترافیکی مراسم ۱۳ آبان؛ روز دانش‌آموز در شهر شیراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کورش کریمی، ضمن گرامیداشت روز ۱۳ آبان ماه، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گفت: مراسم روز دانش‌آموز ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه ۱۳ آبان در کنار ارگ کریم خان شیراز (میدان شهرداری) و با حضور دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این راستا از صبح روز سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه، محدودیت‌های ترافیکی مقطعی در مسیر بلوار هجرت به سمت میدان شهدا، سه راه پیروزی و کلیه انشعابات آن و همچنین کنارگذر زند شرقی (دهنادی) به سمت میدان شهدا اجرایی و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راهور استان فارس افزود: شهروندان به مانند همیشه با خادمان خود در مجموعه انتظامی استان فارس همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.

کد مطلب 6643500

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