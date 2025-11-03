به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کورش کریمی، ضمن گرامیداشت روز ۱۳ آبان ماه، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گفت: مراسم روز دانش‌آموز ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه ۱۳ آبان در کنار ارگ کریم خان شیراز (میدان شهرداری) و با حضور دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این راستا از صبح روز سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه، محدودیت‌های ترافیکی مقطعی در مسیر بلوار هجرت به سمت میدان شهدا، سه راه پیروزی و کلیه انشعابات آن و همچنین کنارگذر زند شرقی (دهنادی) به سمت میدان شهدا اجرایی و تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راهور استان فارس افزود: شهروندان به مانند همیشه با خادمان خود در مجموعه انتظامی استان فارس همکاری و تعامل لازم را داشته باشند.