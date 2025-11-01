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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۰۷

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در قزوین برگزار می‌شود

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در قزوین برگزار می‌شود

قزوین – راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در قزوین با حضور با شکوه مردم و مخصوصا دانش آموزان قزوینی برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور اقشار مختلف مردم در قزوین برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام ستاد برگزاری مراسم، راهپیمایی امسال با شعار محوری «متحد و استوار، مقابل استکبار» روز سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ از ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان میرعماد آغاز شده و تا میدان آزادی قزوین ادامه می‌یابد.

در این برنامه که با حضور گسترده مردم ولایت‌مدار استان همراه خواهد بود، سردار رسول سنایی‌راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا، به‌عنوان سخنران اصلی مراسم سخنرانی خواهد کرد.

کد مطلب 6641557

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