امام جمعه موقت لامرد: استکبارستیزی میراث حضرت زهرا(س) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدجواد اسدی در خطبه‌های نماز جمعه لامرد با اشاره به ابعاد شخصیتی حضرت صدیقه کبری (س)، ایام فاطمیه را نماد مبارزه با استکبار دانست و گفت: قیام امام خمینی (ره) و ایستادگی ملت ایران، برگرفته از مکتب فاطمی است.

وی با اشاره به تقارن ایام فاطمیه با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، ادامه داد: حقیقت سیزده آبان، حقیقت شخصیت حضرت زهرا (س) است و در همه اعصار، الگوگیری از ایشان راه مبارزه با ظلم و استکبار بوده است.

امام جمعه موقت لامرد با تأکید بر اینکه استکبارستیزی میراث حضرت زهرا (س) است، افزود: اگر امروز در هر نقطه‌ای از جهان، صدای مقاومت در برابر استکبار بلند است، ریشه در مکتب فاطمی دارد.

حجت‌الاسلام اسدی با اشاره به نقش جوانان در حفظ این میراث، گفت: دشمن با نیرنگ و فریب در پی تضعیف باورهای دینی و اعتقادی نسل جوان است و باید با تقویت روحیه مقاومت و پاسخ به شبهات، نسل آینده را با مبانی تقابل اسلام و کفر آشنا کرد.

وی با انتقاد از سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا، ادامه داد: دعوای آمریکا با ملت ایران بر سر مبانی اعتقادی و سبک زندگی مستقل ماست. آن‌ها نمی‌خواهند هیچ ملت آزادی در جهان وجود داشته باشد و در طول تاریخ، از ملی شدن صنعت نفت تا پیشرفت‌های هسته‌ای، همواره مانع استقلال ایران بوده‌اند.

امام جمعه موقت لامرد با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری، افزود: ملت ایران که در مکتب حضرت زهرا (س) تربیت یافته‌اند، هرگز زیر بار ظلم و سلطه آمریکا نخواهند رفت و راه مقاومت را با قدرت ادامه خواهند داد.

حجت‌الاسلام اسدی در بخش پایانی سخنان خود، ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولان منطقه، از حضور معاونین وزرا و مدیران اقتصادی در لامرد ابراز خرسندی کرد و گفت: این شهرستان با ظرفیت‌های فراوان، می‌تواند به عنوان پشتوانه‌ای قوی برای نظام و انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کند.