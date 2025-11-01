به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور در سومین نشست معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌ها با گرامیداشت یاد شهیدان به ویژه شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، مهمترین دلیل ناکامی دشمن در رسیدن به اهدافش را در کنار مجاهدت‌های نیروهای مسلح کشور، حضور مردم و همبستگی ملی دانست و گفت: مهمترین وظیفه ما حفظ و ارتقا انسجام ملی است.

وزیر کشور تاکید کرد: از هر اقدامی که به همبستگی ملی خدشه وارد می‌کند، باید پرهیز شود.

مؤمنی با قدردانی از دست‌اندرکاران انتخابات اردیبهشت سال آینده، گفت: در گذشته انتخابات الکترونیک در چند شهر برگزار شده است، اما در تلاشیم با همکاری سایر دستگاه‌ها به ویژه شورای نگهبان با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، انتخابات تمام‌الکترونیک در کل کشور برگزار شود که دستاورد بزرگی خواهد بود.

مؤمنی صحت، دقت و سرعت را سه ویژگی انتخابات الکترونیکی برشمرد و اضافه کرد: در این دوره احراز هویت و اخذ و شمارش رأی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

وزیر کشور گفت: اجرای موفق انتخابات الکترونیکی شوراها می‌تواند زمینه‌ساز برگزاری انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به همین شیوه باشد.

مؤمنی ادامه داد: وزارت کشور با سایر دستگاه‌های مرتبط با انتخابات از جمله شورای نگهبان و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، در همه مراحل تعامل بسیار خوبی دارد.

وزیر کشور برگزاری انتخابات تناسبی در تهران را بسیار با اهمیت دانست و گفت: در انتخابات تناسبی همه احزاب و تشکل‌ها می‌توانند نقش فعال داشته و به همان میزانی که از مردم رأی می‌گیرند در شورا کرسی داشته باشند؛ این روش می‌تواند به افزایش مشارکت مردم در انتخابات منجر شود.

مؤمنی مردم، احزاب و تشکل‌ها و مجریان را از مهمترین ارکان برگزاری انتخابات مناسب دانست و افزود: برخلاف برخی کشورها مشارکت در انتخابات در ایران اختیاریست و وظیفه دست‌اندرکاران انتخابات فراهم کردن زمینه مشارکت گسترده مردم است.

وزیر کشور گفت: مشارکت بیشتر مردم در انتخابات می‌تواند تقویت مؤلفه‌های قدرت ملی را به‌همراه داشته باشد. مردم با امید، انگیزه و نگاه به آینده در انتخابات شرکت می‌کنند و ما باید فضایی را فراهم کنیم که مردم احساس کنند رأیشان اثرگذار است.

وزیر کشور تأکید کرد: احزاب، تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی نقش مهمی در ایجاد انگیزه در مردم برای حضور در انتخابات دارند.

مؤمنی گفت: ما به عنوان وزارت کشور باید فرصت برابر و منصفانه برای فعالیت همه احزاب فراهم کنیم و نباید فرقی داشته باشد که کدام حزب رأی می‌آورد.

وزیر کشور اضافه کرد: در برگزاری انتخابات نباید حق هیچ فرد و حزبی ضایع شود، مردم به صحت انتخابات به عنوان میراث انقلاب و امام راحل اعتماد دارند و باید تلاش کنیم از همه جریانات سیاسی در انتخابات حضور داشته باشند تا مردم بتوانند متناسب با نگاه و سلیقه‌شان فرد و جریان سیاسی مورد نظرشان را انتخاب کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور نیز در این نشست برگزاری انتخابات الکترونیک در سراسر کشور و انتخابات تناسبی در تهران را دو تحول مهم انتخابات سال آینده دانست.

علی زینی‌وند با اشاره به فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیک گفت: پنج دوره آموزش فرماندارن، معاونان سیاسی، اجتماعی، امنیتی و مدیران کل سیاسی استانداری‌ها بصورت منطقه‌ای برگزار شده است.

وی افزود: این آموزش تا اوایل ماه آینده به اتمام می‌رسد و سپس آموزش بخشداران شروع خواهد شد. برای آموزش بخشداران بجای فراخوان آنها به تهران، بصورت منطقه‌ای مربی اعزام می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات کشور به استقبال خوب جامعه نخبگان و احزاب از برگزاری انتخابات تناسبی در تهران اشاره کرد و گفت: بسیاری از استان‌ها نیز برای برگزاری انتخابات تناسبی ابراز تمایل کرده‌اند.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین تاکید کرد: وزارت کشور با سایر دستگاه‌های مرتبط با انتخابات همفکری و تعامل سازنده دارد.

در این جلسه محمدحسن صادقی مقدم معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفت: همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید با فراهم کردن زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور، برای ارتقا مردم‌سالاری دینی تلاش کنند.

صادقی مقدم تحول در تجهیزات برگزاری انتخابات به تناسب زمان را امری طبیعی دانست و گفت: باید با استفاده از بستری ایمن و رعایت همه جوانب فنی و امنیتی از تجهیزات جدید استفاده کنیم و در این فرایند مواردی که ممکن است ایجاد مانع کند پیش‌بینی و برطرف کنیم.

وی افزود: رویکرد شورای نگهبان همکاری مستمر با مقامات اجرایی انتخابات در وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌هاست و این روند ادامه خواهد داشت؛ این رویکرد در انتخاب معتمدین و سایر عوامل اجرایی بین دفاتر شورای نگهبان، هیئت‌های اجرایی و مجلس شورای اسلامی جاری است.