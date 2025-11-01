دیدار دوجانبه رئیس دانشگاه آزاد با دبیر هیئت دولت و تولیت آستان قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، در جریان سفر خود به مشهد مقدس، با حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، دیدار و گفت‌وگو کرد. وی همچنین دیداری صمیمانه با سیدکامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت، داشت. در این دیدارها، عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه‌های علمی، فرهنگی و پزشکی تشریح شد و زمینه‌های همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد، در این دیدارها گزارشی جامع از اقدامات و برنامه‌های دانشگاه ارائه کرد و بر توسعه ظرفیت‌های علمی و فرهنگی دانشگاه تأکید نمود.

همچنین دومین شورای تخصصی معاونان علوم پزشکی دانشگاه آزاد با حضور دکتر رنجبر برگزار شد. وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به ویژه استاد شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی و همراهان ایشان، تصریح کرد که مسیر پنج‌ساله‌ای که رئیس فقید دانشگاه ترسیم کرده بود با قوت ادامه خواهد یافت و سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی در سال چهارم آن به پیش خواهد رفت.

رنجبر با قدردانی از زحمات خانواده حوزه پزشکی دانشگاه، به دستاوردهای دانشجویان در المپیادهای علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: موفقیت‌های رنگارنگ دانشجویان، به عنوان افتخاری برای دانشگاه و ایران اسلامی ثبت شده است.

در جریان دیدار تقوی نژاد با رئیس دانشگاه آزاد، دبیر هیئت دولت تاکید کرد: دفتر دولت به‌عنوان بازوی فکری و اجرایی، تصمیمات را پیش از اجرا با بررسی کارشناسی دقیق بررسی می‌کند و از نظرات تمامی صاحب‌نظران بهره‌مند می‌شود؛ او افزود که موضوعات مطرح در دولت، در دانشگاه آزاد اسلامی نیز در سطوح تحقیقاتی و اجرایی پیگیری می‌شوند.

تقوی نژاد در پایان تصریح کرد: دفتر دولت آمادگی دارد از نظرات تخصصی اساتید و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی به صورت جدی بهره‌مند شود.