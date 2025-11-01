پیشگامی دانشگاه آزاد در ارائه خدمات دیجیتال تنها با ارسال یک ایمیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، مهدی خطیر، معاون باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان این واحد دانشگاهی با اشاره به اهداف طرح حامی گفت: این طرح با هدف تسهیل فرایندهای اداری، کاهش مراجعات حضوری و تسریع در ارائه خدمات به دانشجویان طراحی و اجرا شده است. در چارچوب این طرح، تلاش شده است، خدماتی همچون کارآموزی، کارورزی، معافیت از پرداخت شهریه پس از پیش دفاع دانشجویان دکتری، گواهی اشتغال به تحصیل، تخفیف شهریه، معرفی‌نامه آزمایشگاهی و سایر امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و مالی را به‌صورت اینترنتی در بستر ایمیل پایه در اختیار دانشجویان قرار دهیم.

به گفته خطیر، از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، بیش از ۱۲۰۰ معرفی نامه مربوط به کارآموزی و کارورزی به منظور کاهش حضور فیزیکی دانشجویان در واحد علوم و تحقیقات، از طریق سامانه حامی صادر شده است.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های هوشمند در واحد علوم و تحقیقات، افزود: طرح حامی گامی مؤثر در جهت تحقق دانشگاه الکترونیک و فرایندهای مکانیزه است. در تلاش هستیم تا تمامی فرایندهای مربوط به باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان را به‌صورت دیجیتال و یکپارچه ارائه دهیم تا دانشجویان بتوانند در هر نقطه از کشور به خدمات مورد نیاز خود، دسترسی سریع و آسان داشته باشند.

خطیر همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه خدمات جدید و اصلاح فرایندهای صدور گواهی اشتغال به تحصیل، صدور معرفی نامه آزمایشگاهی در سامانه حامی خبر داد و گفت: در آینده نزدیک، خدمات جدیدی در حوزه پژوهش، نوآوری، حمایت‌های علمی و مهارتی نیز از طریق این سامانه ارائه خواهد شد تا دانشجویان، پژوهشگران و نخبگان بتوانند بدون محدودیت زمانی و مکانی، از پشتیبانی باشگاه بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: برای رسیدن به این هدف، نیاز به همکاری همه بخش های مختلف از جمله دانشجویان هستیم تا نقاط ضعف این طرح، برطرف شود و در نهایت برروی یک بستر هوشمند درخواست‌های اداری باسرعت و کیفیت مناسب پاسخ داده شود.

طرح حامی، گامی مؤثر در جهت تحول دیجیتال، شفافیت اداری و ارتقای رضایتمندی دانشجویان به شمار می‌رود و تاکنون توانسته است بخش قابل‌توجهی از درخواست‌های دانشجویی را به‌صورت هوشمند، منسجم و هدفمند مدیریت کرده و روند پاسخ‌گویی را به شکل چشمگیری بهبود بخشد.