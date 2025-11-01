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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۱۱

قدردانی رئیس‌جمهور از هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد در روز پرستار

قدردانی رئیس‌جمهور از هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد در روز پرستار

در مراسم تجلیل از پرستاران نمونه کشور، رئیس‌جمهور از عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، به‌پاس خدمات ارزنده و نقش مؤثر او در ارتقای حرفه پرستاری کشور قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، در آئین نکوداشت روز پرستار، علی‌اصغر دالوندی عضو هیئت علمی این دانشگاه به‌عنوان «پرستار برگزیده سال ۱۴۰۴» معرفی و مورد تقدیر رئیس‌جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان عالی‌رتبه حوزه سلامت و نمایندگان جامعه پرستاری کشور برگزار شد، لوح تقدیر ویژه رئیس‌جمهور به پاس سال‌ها تلاش صادقانه، ایثارگری و نقش ارزشمند دالوندی در آموزش و ارتقای سطح خدمات پرستاری به وی اهدا گردید.

دالوندی که از چهره‌های تأثیرگذار در حوزه پرستاری و آموزش دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی به شمار می‌رود، همواره در مسیر اعتلای حرفه پرستاری و تربیت نیروهای متخصص و اخلاق‌مدار پیشگام بوده است.

در متن پیام رئیس جمهور آمده است:

«جناب آقای علی‌اصغر دالوندی
عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

وظیفه خطیر پرستاری، ستونی بنیادین در نظام بهداشت و درمان کشور و مظهری از عشق و تعهد بی‌پایان به مقام والای انسانیت است. پرستاران، این فرشتگان مهربان زمینی، با روحیه حمایتگر و سرشار از مهر، نقشی بی‌بدیل در پاسداری از سلامت آحاد جامعه ایفا کرده و در همه جوامع، الگویی شایسته از اخلاق حرفه‌ای و تعهد انسانی به شمار می‌آیند.

بدین‌وسیله ضمن گرامیداشت روز پرستار، انتخاب شایسته حضرت‌عالی به‌عنوان «پرستار برگزیده سال ۱۴۰۴» را تبریک گفته و از تلاش‌ها و جانفشانی‌های بی‌دریغتان در خدمت صادقانه به همنوعان صمیمانه قدردانی می‌کنم.

امید است در پرتو الطاف بیکران الهی، همچنان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم شریف ایران، سربلند و موفق باشید.

مسعود پزشکیان
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران»

کد مطلب 6640828

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    نظرات

    • IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      2 0
      پاسخ
      مدیران دانشگاه آزاد اسلامی قدرشناس باشند.

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