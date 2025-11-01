به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، در آئین نکوداشت روز پرستار، علیاصغر دالوندی عضو هیئت علمی این دانشگاه بهعنوان «پرستار برگزیده سال ۱۴۰۴» معرفی و مورد تقدیر رئیسجمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان عالیرتبه حوزه سلامت و نمایندگان جامعه پرستاری کشور برگزار شد، لوح تقدیر ویژه رئیسجمهور به پاس سالها تلاش صادقانه، ایثارگری و نقش ارزشمند دالوندی در آموزش و ارتقای سطح خدمات پرستاری به وی اهدا گردید.
دالوندی که از چهرههای تأثیرگذار در حوزه پرستاری و آموزش دانشجویان رشتههای علوم پزشکی به شمار میرود، همواره در مسیر اعتلای حرفه پرستاری و تربیت نیروهای متخصص و اخلاقمدار پیشگام بوده است.
در متن پیام رئیس جمهور آمده است:
«جناب آقای علیاصغر دالوندی
عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
وظیفه خطیر پرستاری، ستونی بنیادین در نظام بهداشت و درمان کشور و مظهری از عشق و تعهد بیپایان به مقام والای انسانیت است. پرستاران، این فرشتگان مهربان زمینی، با روحیه حمایتگر و سرشار از مهر، نقشی بیبدیل در پاسداری از سلامت آحاد جامعه ایفا کرده و در همه جوامع، الگویی شایسته از اخلاق حرفهای و تعهد انسانی به شمار میآیند.
بدینوسیله ضمن گرامیداشت روز پرستار، انتخاب شایسته حضرتعالی بهعنوان «پرستار برگزیده سال ۱۴۰۴» را تبریک گفته و از تلاشها و جانفشانیهای بیدریغتان در خدمت صادقانه به همنوعان صمیمانه قدردانی میکنم.
امید است در پرتو الطاف بیکران الهی، همچنان در مسیر خدمترسانی به مردم شریف ایران، سربلند و موفق باشید.
مسعود پزشکیان
رئیسجمهوری اسلامی ایران»
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