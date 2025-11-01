به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، در آئین نکوداشت روز پرستار، علی‌اصغر دالوندی عضو هیئت علمی این دانشگاه به‌عنوان «پرستار برگزیده سال ۱۴۰۴» معرفی و مورد تقدیر رئیس‌جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان عالی‌رتبه حوزه سلامت و نمایندگان جامعه پرستاری کشور برگزار شد، لوح تقدیر ویژه رئیس‌جمهور به پاس سال‌ها تلاش صادقانه، ایثارگری و نقش ارزشمند دالوندی در آموزش و ارتقای سطح خدمات پرستاری به وی اهدا گردید.

دالوندی که از چهره‌های تأثیرگذار در حوزه پرستاری و آموزش دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی به شمار می‌رود، همواره در مسیر اعتلای حرفه پرستاری و تربیت نیروهای متخصص و اخلاق‌مدار پیشگام بوده است.

در متن پیام رئیس جمهور آمده است:

«جناب آقای علی‌اصغر دالوندی

عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

وظیفه خطیر پرستاری، ستونی بنیادین در نظام بهداشت و درمان کشور و مظهری از عشق و تعهد بی‌پایان به مقام والای انسانیت است. پرستاران، این فرشتگان مهربان زمینی، با روحیه حمایتگر و سرشار از مهر، نقشی بی‌بدیل در پاسداری از سلامت آحاد جامعه ایفا کرده و در همه جوامع، الگویی شایسته از اخلاق حرفه‌ای و تعهد انسانی به شمار می‌آیند.

بدین‌وسیله ضمن گرامیداشت روز پرستار، انتخاب شایسته حضرت‌عالی به‌عنوان «پرستار برگزیده سال ۱۴۰۴» را تبریک گفته و از تلاش‌ها و جانفشانی‌های بی‌دریغتان در خدمت صادقانه به همنوعان صمیمانه قدردانی می‌کنم.

امید است در پرتو الطاف بیکران الهی، همچنان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم شریف ایران، سربلند و موفق باشید.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران»