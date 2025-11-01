راهپیمایی بزرگ ۱۳ آبان در جوانرود با محوریت مبارزه با استکبار

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، مردم شهرستان جوانرود در یک راهپیمایی بزرگ و مردمی شرکت می‌کنند. این مراسم روز سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴، ساعت ۹:۳۰ صبح برگزار خواهد شد.

مسیر حرکت راهپیمایان از میدان مولوی آغاز و از خیابان معلم به سمت سالن ورزشی تختی مجتمع هلانیه ادامه خواهد داشت.

در این مراسم، حجت‌الاسلام جلیلیان، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه، به سخنرانی خواهد پرداخت و بر اهمیت مقابله با استکبار جهانی و حمایت از مظلومان فلسطین و غزه تأکید خواهد کرد.