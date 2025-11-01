استاندار کرمانشاه: نحوه تخصیص اعتبارات نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان عصر شنبه به ریاست منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه برگزار شد و در آن، آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی، اعتبارات استانی و طرح‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار کرمانشاه در این جلسه با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در روند تخصیص منابع مالی اظهار کرد: توزیع اعتبارات در بعضی از پروژه‌ها با اولویت‌های واقعی استان همخوانی ندارد و لازم است دستگاه‌های متولی از جمله شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور، دلایل این موضوع را به‌صورت شفاف اعلام کنند. وی تصریح کرد: عدالت در تخصیص بودجه یکی از اصول محوری توسعه متوازن است و هیچ پروژه‌ای نباید به دلیل ناهماهنگی یا کندی در جذب اعتبار، از مسیر اجرا بازبماند.

حبیبی با تأکید بر ضرورت تسریع در جذب منابع افزود: اگر در دو هفته آینده دستگاه‌ها نسبت به جذب اعتبارات اقدام نکنند، عملاً وارد چرخه مالی سال ۱۴۰۵ خواهیم شد و امکان استفاده از منابع سال جاری از بین می‌رود. وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در این فرصت باقی‌مانده، با پیگیری و تعامل مؤثر با وزارتخانه‌های مرتبط، مانع از برگشت اعتبارات شوند.

وی با اشاره به محدودیت منابع نقدی کشور و ضرورت استفاده از روش‌های تأمین مالی جایگزین، گفت: انتشار اوراق مالی اسلامی می‌تواند راهکار مؤثری برای تأمین منابع پروژه‌های کلان استان باشد. به گفته استاندار، بسیاری از استان‌ها توانسته‌اند با اتکا به این ابزار، طرح‌های زیرساختی نظیر بزرگراه‌ها، نیروگاه‌ها و خطوط انتقال انرژی را پیش ببرند و کرمانشاه نیز باید از این ظرفیت بهره‌مند شود تا از رقابت توسعه‌ای عقب نماند.

استاندار کرمانشاه در ادامه به ظرفیت‌های ارزشمند بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی اشاره کرد و گفت: یکی از حوزه‌های مزیت‌دار استان، تولید آبزیان است. کرمانشاه با برخورداری از منابع آبی مناسب و زیرساخت‌های فنی، توان تولید سالانه بیش از ۵۰ هزار تن ماهی را دارد. وی افزود: ایجاد زنجیره کامل فرآوری، بسته‌بندی، سردخانه و صادرات، به‌ویژه به کشورهای همجوار، می‌تواند زمینه‌ساز تحول در اقتصاد غرب کشور شود.

حبیبی همچنین توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را از سیاست‌های راهبردی دولت در رفع چالش ناترازی انرژی عنوان کرد و اظهار داشت: اجرای طرح‌های کوچک و بزرگ‌مقیاس انرژی خورشیدی در نقاط مختلف استان باید با سرعت بیشتری دنبال شود. وی تأکید کرد: این طرح‌ها علاوه بر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال پایدار ایجاد خواهند کرد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در شهرستان‌های مختلف استان، گفت: استفاده از پساب تصفیه‌شده برای صنایع بزرگ همچون پتروشیمی و فولاد، علاوه بر صرفه‌جویی در منابع آبی، تأثیر مستقیمی بر بهداشت عمومی و پایداری زیست‌محیطی دارد.

استاندار کرمانشاه همچنین از ظرفیت چشمگیر بیش از ۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور در استان یاد کرد و افزود: باید زمینه حضور این شرکت‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی، به‌ویژه در اقلیم کردستان عراق، فراهم شود تا محصولات فناورانه کرمانشاه بتواند به بازارهای صادراتی راه یابد.

وی در پایان، تحقق اهداف توسعه‌ای استان را در گرو همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: هیچ برنامه‌ای بدون پیگیری مستمر و هم‌افزایی بین بخشی به نتیجه نخواهد رسید. همه مدیران باید با نگاه مسئله‌محور، در مسیر اجرای سیاست‌های کلان توسعه‌ای گام بردارند تا کرمانشاه به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی دست یابد.