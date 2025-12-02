استاندار کرمانشاه: گیلانغرب پیشران توسعه غرب استان کرمانشاه خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر سهشنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر به گیلانغرب، این شهرستان را دیار دلاوران زاگرس و نماد ایثار و شجاعت توصیف کرد و گفت: مسئولان موظفاند تمام توان خود را برای توسعه این منطقه بهکار گیرند.
وی افزود: در روند توسعه، هیچ تفاوتی میان شرق و غرب استان وجود ندارد و گیلانغرب جایگاهی راهبردی در برنامههای کلان استان دارد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به قابلیتهای گسترده گیلانغرب در گردشگری، تجارت، کشاورزی و صنایع تبدیلی تصریح کرد: تکمیل زیرساختهای حملونقل و اجرای پروژههای بزرگ میتواند بخشی از عقبافتادگیهای گذشته را جبران کند.
وی گیلانغرب را شهر دارای ظرفیتهای بیبدیل دانست که میتواند پیشران تجارت استان شود.
تسریع در پروژههای شاخص، پایان خامفروشی قیرطبیعی و تقویت مرز سومار
حبیبی با انتقاد از خامفروشی قیرطبیعی اظهار کرد: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد قیرطبیعی کشور در این شهرستان قرار دارد، اما به دلیل نبود صنایع فرآوری ارزش افزوده ناچیز است.
وی از مأموریت ویژه به جهاد دانشگاهی برای فرآوری قیرطبیعی خبر داد و تشکیل کمیته تخصصی در مجلس را از دستاوردهای سفر نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن عنوان کرد.
وی همچنین سرعتدهی به مسیر زلهزرد را ضروری دانست و به معاونت عمرانی و دستگاههای مرتبط مأموریت تأمین منابع مالی از محل اعتبارات مختلف را داد.
استاندار کرمانشاه با اشاره به قرار گرفتن منطقه ویژه اقتصادی سومار در آستانه صدور مجوز افزود: فعالسازی این منطقه میتواند تحولی جدی در اشتغال و اقتصاد غرب استان ایجاد کند.
وی اعلام کرد رئیس گمرک و رئیس سازمان راهداری طی روزهای آینده برای بررسی زیرساختهای مرزی وارد استان شده و بازدید خود را از مرز سومار آغاز خواهند کرد.
حبیبی همچنین بر ضرورت رفع نقاط کور آنتندهی تا پایان سال و بهرهگیری از سرمایهگذاران برای توسعه گردشگری سراب شهری و منطقه نمونه گردشگری گلین تأکید کرد.
استاندار کرمانشاه، استان توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را راهبردی دانست و گفت: گیلانغرب از بهترین نقاط برای احداث نیروگاه خورشیدی است و اراضی ۴۵ هکتاری تعیینشده باید سریعاً تعیین تکلیف شود.
وی توسعه انرژی خورشیدی را راهی برای رفع ناترازی انرژی و تقویت زیرساختهای سرمایهگذاری دانست.
حبیبی خواستار تسریع در احداث مجتمع فرهنگی گیلانغرب شد و این مجموعه را نمادی برای دومین شهر مقاوم کشور و مکانی برای حضور جوانان توصیف کرد.
استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به مشکلات پروژه ۸۰ واحدی مسکن ملی، خواستار اجرای آن در قالب گروه ساخت شد و افزود: این روش یکی از تجربههای موفق استان بوده است.
وی با تأکید بر اینکه گیلانغرب دومین شهرستان استان در جمعیت عشایری است، دستگاههای مرتبط را موظف کرد ظرف یک هفته نیازهای جامعه عشایری را در حوزه راههای دسترسی، توزیع فرآوردههای نفتی و خدمات پشتیبانی اعلام و پیگیری کنند.
وی افزایش حضور مدیران در شهرستانها و برپایی میز خدمت در نماز جمعه را راه مؤثر ارتباط مستقیم با مردم دانست.
