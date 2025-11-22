به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه عصر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت هفته بسیج، از مدیران دستگاه‌ها خواست راهبردهای برنامه هفتم پیشرفت را با رویکرد مردمی‌سازی و توسعه مهارتی در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به سخنان رئیس دانشگاه رازی درباره آموزش عالی افزود: پذیرش دانشجو با مشارکت بخش خصوصی و تقویت رشته‌های کاربردی و فنی باید محور تحول آینده آموزش باشد تا نظام آموزش عالی از حالت صرفاً نظری خارج و به نیاز بازار کار پیوند یابد.

حبیبی تصریح کرد: تجربه موفق هنرستان «جوار صنعت» در کرمانشاه نشان داد تلفیق آموزش نظری با کار مهارتی، بهترین مدل تضمین اشتغال است و این الگو باید در تمام شهرستان‌ها گسترش یابد. وی تأکید کرد هر شهرستان باید تا پایان برنامه هفتم، هنرستان فنی فعال داشته باشد تا حداقل پنجاه درصد دانش‌آموزان استان در رشته‌های مهارتی تحصیل کنند.

استاندار کرمانشاه همچنین با انتقاد از عقب‌ماندگی در توسعه انرژی‌های نو خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تا پایان سال حداقل بیست درصد برق مورد نیاز خود را از طریق پنل‌های خورشیدی تأمین کنند. به گفته وی، عملکرد کمیته انرژی‌های خورشیدی در کرمانشاه هنوز قابل دفاع نیست و باید با جذب سرمایه‌گذار و اقدام عملی، ظرفیت تولید استان را افزایش دهد.

حبیبی با بیان اینکه نصب کنتورهای هوشمند برای همه مشترکین تا پایان سال الزامی است، گفت: مدیریت مصرف انرژی راه‌حل اصلی جلوگیری از قطعی برق است و طبق توافق با وزارت نیرو، هر میزان انرژی خورشیدی تولید شود معادل آن سهمیه برق بدون محدودیت برای استان ثبت خواهد شد.

در ادامه با اشاره به نقش مهم منابع طبیعی، استاندار کرمانشاه آبخیزداری را سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش مهار آب دانست و گفت: برخلاف تصور، این بخش در سال‌های گذشته مغفول مانده است، در حالی‌که با اجرای چند بند و سازه کوچک می‌توان به‌سادگی ساکنان یک روستا را از بحران آب نجات داد و کشاورزی محلی را احیا کرد.

وی افزود: جهت‌گیری اعتبارات استان باید به سمت طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری باشد، چراکه این اقدامات علاوه بر حفظ سفره‌های زیرزمینی، مانع بروز سیلاب‌های مخرب و تخریب اراضی زراعی می‌شوند. حبیبی خواست تا فرمانداران، کمیته‌های برنامه‌ریزی و مدیران اجرایی این بخش را جدی‌تر بگیرند و منابع مالی آن را در بودجه امسال تقویت کنند.

استاندار با اشاره به دستاوردهای علمی همایش بین‌المللی آبخیزداری در کرمانشاه اظهار داشت: مقالات و طرح‌های ارائه شده می‌توانند مبنای تصمیم‌سازی عملی دستگاه‌های اجرایی باشند.

وی در پایان گفت: پایان هفته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی میهمان کرمانشاه است و در این سفر، بازرسی میدانی از شرق، غرب و مرکز استان و نشست تخصصی با فعالان اقتصادی برگزار خواهد شد تا طرح‌های توسعه صنعت معدنی استان بررسی و تصویب شود.