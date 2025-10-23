حبیبی: کرمانشاه در مسیر پیشتازی تولید انرژی خورشیدی است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی «پاک نیروی کلهر» با اشاره به وضعیت ناترازی انرژی در استان اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، میزان ناترازی انرژی در استان کرمانشاه امسال بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ مگاوات بوده است و انتظار داریم با همت مجموعه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران این میزان در سال آینده جبران شود.

وی با بیان اینکه حرکتی جدی در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان آغاز شده است، افزود: با تلاش‌های جهادی دستگاه‌های مختلف و همراهی بخش خصوصی می‌توانیم تا پیش از آغاز پیک مصرف برق در سال آینده، بخشی از ظرفیت‌های جدید تولید انرژی را وارد مدار کنیم.

حبیبی با اشاره به ظرفیت بالای کرمانشاه در زمینه بهره‌مندی از انرژی خورشیدی تصریح کرد: طبق مطالعات انجام‌شده، استان کرمانشاه ظرفیت ایجاد بیش از سه هزار مگاوات انرژی خورشیدی را دارد و باید از این فرصت حداکثر بهره را ببریم.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: بر اساس قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند حداقل ۲۰ درصد از انرژی مصرفی خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کنند و اداراتی که تاکنون اقدامی در این زمینه نکرده‌اند باید هرچه سریع‌تر تکلیف خود را مشخص کنند. برای حمایت از این نهادها نیز اعتبارات لازم از محل بودجه بحران اختصاص یافته است.

وی با اشاره به تجربه موفق برخی نهادها در این زمینه گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از جمله دستگاه‌هایی هستند که با اجرای طرح نیروگاه‌های خورشیدی در مسیر توانمندسازی مددجویان گام برداشته‌اند؛ اقدامی که همزمان یک حرکت اقتصادی و اجتماعی مؤثر محسوب می‌شود.

حبیبی در ادامه خاطرنشان کرد: مدیران واحدهای تولیدی بزرگ و پتروشیمی‌ها نیز موظف شده‌اند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را از طریق نصب پنل‌های خورشیدی تأمین کنند. چند مجموعه بزرگ از جمله پتروشیمی و سیمان مدلل از پیشگامان اجرای این سیاست در استان بوده‌اند.

استاندار کرمانشاه از معاونت اقتصادی استانداری و مدیران مرتبط خواست تا اطلس سرمایه‌گذاری انرژی خورشیدی استان را در قالب یک کتابچه تدوین کنند تا سرمایه‌گذاران بتوانند بر اساس ظرفیت و توان خود از زمین‌های شناسایی‌شده در سطوح مختلف، از یک تا هزار هکتار، بهره‌برداری نمایند.

وی افزود: سیستم بانکی استان نیز آمادگی کامل برای حمایت مالی از این طرح‌ها را دارد و در صورت فراهم بودن مقدمات، پروژه‌های جدید می‌توانند ظرف مدت ۷ تا ۸ ماه به بهره‌برداری برسند.

حبیبی در پایان با قدردانی از تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: راهی جز حرکت به سمت انرژی پاک وجود ندارد، چرا که روش‌های سنتی تولید برق دیگر پاسخگوی نیازهای آینده نیست. با استمرار این مسیر، کرمانشاه می‌تواند به یکی از استان‌های پیشتاز کشور در تولید انرژی خورشیدی تبدیل شود.