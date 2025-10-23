آغاز ساخت نخستین نیروگاه خورشیدی طرح ۱۸ مگاواتی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اجرای برنامه توسعه انرژی‌های پاک در کرمانشاه، پیش از ظهر پنجشنبه عملیات احداث نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی «پاک نیروی کلهر» در شهرک صنعتی زاگرس با حضور منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، آغاز شد.

این پروژه نخستین گام از بسته احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس استان است که پس از توافقات انجام‌شده میان استانداری کرمانشاه و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) به مرحله اجرا رسیده است.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تا پایان سال جاری ۱۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی در کرمانشاه احداث خواهد شد و اجرای ۱۱ ساختگاه جدید سه مگاواتی نیز به‌زودی آغاز می‌شود.

همچنین مطالعات فنی و مکان‌یابی احداث نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس با ظرفیت حداقل ۲۰۰ مگاوات در دست انجام است تا کرمانشاه در مسیر تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های تولید انرژی خورشیدی کشور گام بردارد.