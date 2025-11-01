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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۲۶

تصادف سه خودرو در جاده رستم-یاسوج، ۹ مصدوم برجای گذاشت

تصادف سه خودرو در جاده رستم-یاسوج، ۹ مصدوم برجای گذاشت

رستم - رئیس جمعیت هلال‌احمر رستم گفت: تصادف سه خودروی سواری پیکان، پراید و PK در جاده بابامیدان به یاسوج، ۹ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن امیری گفت: شامگاه شنبه ، گزارشی مبنی بر تصادف سه خودرو سواری پیکان، پراید و pk در کیلومتر ۵ جاده بابامیدان - یاسوج به هلال‌احمر اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله یک تیم از نجات گران هلال‌احمر رستم با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند؛ که پس از ارزیابی صحنه حادثه، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم برای مصدومان انجام شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر رستم تصریح کرد: این تصادف ۹ مصدوم به همراه داشت، که مصدومان با آمبولانس هلال‌احمر و دو کد اورژانس به بیمارستان ولیعصر ممسنی انتقال و تحویل داده شدند.

کد مطلب 6641752

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