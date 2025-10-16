تصادف در جاده سیپدان - شیراز ۵ کشته و ۳ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خورشیدی گفت: در پنجشنبه ۲۴ مهرماه، طی تماس تلفنی گزارشی مبنی‌بر وقوع تصادف یک دستگاه پژو ۲۰۶ و پژوپارس در کیلومتر ۶۰ جاده سپیدان_شیراز به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های امدادی هلال‌احمر پایگاه دالین سپیدان و نجاتگران پایگاه کوهستان دراک، به همراه خودرو نجات و آمبولانس، به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر فارس تصریح کرد: نجاتگران پس از ارزیابی اولیه صحنه، به رهاسازی مصدومان گرفتار در خودرو اقدام‌کردند. در این حادثه ۵ نفر جان خود را از دست دادند و ۳ نفر نیز مصدوم شدند که نجاتگران ضمن انجام اقدامات کمک‌های اولیه، مصدومان را برای ادامه درمان به اورژانس و پیکر جان‌باختگان را نیز به عوامل انتظامی تحویل دادند.