۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۴

تصادف در جاده سیپدان - شیراز ۵ کشته و ۳ مصدوم برجا گذاشت

سپیدان- رئیس جمعیت هلال‌احمر سپیدان گفت: تصادف یک دستگاه پژو ۲۰۶ و پژو پارس در جاده سپیدان به شیراز، ۵ کشته و ۳ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خورشیدی گفت: در پنجشنبه ۲۴ مهرماه، طی تماس تلفنی گزارشی مبنی‌بر وقوع تصادف یک دستگاه پژو ۲۰۶ و پژوپارس در کیلومتر ۶۰ جاده سپیدان_شیراز به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های امدادی هلال‌احمر پایگاه دالین سپیدان و نجاتگران پایگاه کوهستان دراک، به همراه خودرو نجات و آمبولانس، به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر فارس تصریح کرد: نجاتگران پس از ارزیابی اولیه صحنه، به رهاسازی مصدومان گرفتار در خودرو اقدام‌کردند. در این حادثه ۵ نفر جان خود را از دست دادند و ۳ نفر نیز مصدوم شدند که نجاتگران ضمن انجام اقدامات کمک‌های اولیه، مصدومان را برای ادامه درمان به اورژانس و پیکر جان‌باختگان را نیز به عوامل انتظامی تحویل دادند.

