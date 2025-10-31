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۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲

تصادف مرگبار دو خودرو در محور داراب فارس ۲ فوتی و ۹ مصدوم برجا گذاشت

تصادف مرگبار دو خودرو در محور داراب فارس ۲ فوتی و ۹ مصدوم برجا گذاشت

داراب-مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس گفت: تصادف مرگبار دو خودرو سواری در محور مواصلاتی شهرستان داراب ۲ فوتی و ۹ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد وکیل زاده گفت: حوالی ساعت ۱۸:۲۰ امروز ۹ آبان ۱۴۰۴، حادثه تصادف میان دو دستگاه خودرو سواری سمند و تارا در محور مواصلاتی داراب- ابتدای گردنه فورگ به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ مخابره شد.

وی ادامه داد: بلافاصله کارشناسان اورژانس ۱۱۵ با ۵ دستگاه آمبولانس و همراهی ۲ دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس افزود: در این سانحه، دو نفر به علت شدت حادثه و جراحات وارده در لحظه جان خود را از دست داده بودند؛ ۹ مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه و تثبیت وضعیت، برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت امام حسن مجتبی (ع) داراب منتقل شدند.

کد مطلب 6640575

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