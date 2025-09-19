  1. استانها
  2. فارس
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۶:۴۷

تصادف تریلی با اتوبوس در شیراز با ۱۸ مصدوم

مدیرعامل هلال‌احمر فارس از اتصادف یکدستگاه تریلی با اتوبوس در شیراز با ۱۸ مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل هلال‌احمر استان فارس اظهار کرد: ساعت ۲ بامداد امروز جمعه «۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۴» گزارش برخورد یک دستگاه تریلی با اتوبوس در جاده کیلومتر ۵ جاده قطرویه - سیرجان به هلال‌احمر اعلام شد.

حسین درویشی گفت: بلافاصله دو تیم عملیاتی از به محل حادثه اعزام شدند، پس از ارزیابی مشخص شد که این حادثه ۱۸ نفر مصدوم دارد.

وی با اعلام اینکه در این حادثه ۱۸ نفر مصدوم شدند، افزود: نجاتگران پس از ارزیابی و انجام اقدامات کمک‌های‌اولیه، مصدومان را برای ادامه درمان با کمک اورژانس به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

