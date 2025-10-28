  1. استانها
  2. فارس
۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

واژگونی‌ خودرو در جاده شیراز-جهرم، ۳ مصدوم و یک فوتی برجا گذاشت

واژگونی‌ خودرو در جاده شیراز-جهرم، ۳ مصدوم و یک فوتی برجا گذاشت

جهرم- رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان جهرم گفت: واژگونی یک خودرو سواری در جاده جهرم-شیراز منجر به مصدومیت سه نفر و فوت یک نفر دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رضازاده با اشاره به واژگونی یک خودرو سواری کوییک در جاده جهرم-شیراز گفت: شامگاه پنجم آبان ماه، گزارشی مبنی بر واژگونی خودرو سواری کوییک در کیلومتر ۴۵ جاده شیراز-جهرم به هلال‌احمر اعلام شد.

وی ادامه داد: نجات گران تیم عملیاتی هلال‌احمر شیراز با یک دستگاه خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان جهرم افزود: نجات گران هلال‌احمر ارزیابی صحنه و کمک‌های اولیه را برای ۲ مصدوم زن و یک مصدوم مرد انجام و با همکاری اورژانس مصدومان را به بیمارستان کوار انتقال و پیکر فوتی را نیز به عوامل انتظامی تحویل دادند.

کد مطلب 6637037

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها