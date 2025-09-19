به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خوبیار از مصدومیت ۲۸ نفر بر اثر تصادف اتوبوس مسافربری و تریلی در جاده نیریز سیرجان، خبر داد و گفت: بامداد جمعه ۲۸ شهریورماه، گزارشی از وقوع تصادف یک دستگاه اتوبوس با یک تریلی در کیلومتر ۶۵ جاده نیریز سیرجان، از اورژانس به هلالاحمر اعلام شد.
وی ادامه داد: بلافاصله یک تیم تخصصی از نجات گران هلالاحمر نیریز با آمبولانس به محل حادثه اعزام شد. پس از رسیدن تیم امدادی و انجام ارزیابی اولیه مشخص شد که این حادثه منجر به مصدومیت ۲۸ نفر شده است.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان فارس با اشاره به جزئیات عملیات امدادرسانی خاطرنشان کرد: نجات گران پس از ایمنسازی صحنه، اقدام به تثبیت وضعیت، رهاسازی مصدومان محبوسشده و ارائه کمکهای اولیه کردند. در ادامه، مصدومان با همکاری نیروهای اورژانس و آمبولانسهای هلالاحمر، برای ادامه روند درمان به بیمارستانهای نیریز و قطرویه منتقل شدند.
خوبیار تصریح کرد: عملیات امدادرسانی در کمترین زمان ممکن و با رعایت کامل اصول ایمنی و استانداردهای امدادی انجام شد.
