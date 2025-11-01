به گزارش خبرنگار مهر، امین درخشان شامگاه شنبه در جلسه شورای سیاست گذاری تئاتر استان با اشاره به رشد کم‌سابقه تولیدات نمایشی در ایز پیگیری‌های مستمر برای تحقق مطالبات هنرمندان و قرارگیری پروژه تالار مرکزی یاسوج در مصوبات سفر رئیس‌جمهور خبر داد.

وی با اشاره به نقش مؤثر استاندار در پیگیری مطالبات هنرمندان، افزود: استاندار با وجود مشغله‌های فراوان، شخصاً پیگیر مصوبات جلسه با هنرمندان بوده‌اند و اقدامات مؤثری در مسیر تحقق آن‌ها برداشته‌اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت پروژه تالار مرکزی یاسوج اظهار کرد: این پروژه فرهنگی و هنری با حمایت استاندار تا سطح نهاد ریاست‌جمهوری پیگیری شده و در سفر پزشکیان به استان، اعتبارات قابل توجهی برای آن پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از رشد کم‌سابقه تولیدات نمایشی در استان خبر داد و گفت: در نیمه نخست سال جاری، ۱۶ اثر صحنه‌ای و حرفه‌ای و بیش از ۱۸۰ اجرای تئاتر خیابانی در استان برگزار شده که در مقایسه با استان‌های بزرگ کشور نیز آمار چشمگیری است.

درخشان با اشاره به حضور سه اثر نمایشی از استان در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر سال گذشته، افزود: این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت بالای هنرمندان تئاتر استان است و امسال نیز بیش از ۲۰۰ هنرمند در قالب ۱۰ گروه نمایشی در حال آماده‌سازی برای حضور در جشنواره هستند.

وی از برگزاری سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان در روزهای ۲۱ تا ۲۴ آبان‌ماه خبر داد و گفت: با توجه به هزینه‌های برگزاری جشنواره، از استاندار درخواست داریم تا از ظرفیت‌های استانی برای حمایت مالی از گروه‌های نمایشی و برگزاری اختتامیه استفاده شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همچنین از میزبانی استان در جشنواره ملی تئاتر خیابانی رضوی در سال آینده خبر داد و بیان کرد: این جشنواره با حضور گروه‌های برتر کشور در فضاهای باز و شهرستان‌های مختلف استان برگزار خواهد شد و نقش مهمی در ایجاد نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان ایفا خواهد کرد.

در پایان پوستر سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان رونمایی شد.