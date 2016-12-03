چاپ ۹ نمایشنامه به زبان کردی/احداث ۵پلاتوی نمایش درکردستان

به گزارش خبرنگارمهر، عبید رستمی بعد از ظهر امروز شنبه در اختتامیه بیست وهفتمین جشنواره تئاتر استانی کردستان که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، به انعقاد تفام نامه مابین وزیرارشاد واستاندار کردستان در اختتامیه جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان اشاره کرد وگفت: براساس این تفاهمنامه قرار شد پنج پلاتوی نمایش در شهرهای سنندج، قروه، بیجار، مریوان وسقز ایجاد شود.

وی عنوان کرد: مقرر شده که از طریق شهرداری ها این پلاتوها احداث و تجهیزات آن هم توسط مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد تامین شود.

وی اظهارداشت: امیدوارم به صورت ویژه کلید واستارت احداث این پلاتوها در استان زده شود و لااقل تا پایان سال پلاتوی سنندج آماده بهره برداری شود.

دبیر اجرایی بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استانی کردستان ادامه داد:برای اینکه کارها وآثار هنری ارتقا یابد می طلبد بودجه فرهنگی و افزایش یابد و تجهیزات وامکانات بیشتری در اختیار هنرمندان قرار گیرد.

رستمی با اشاره به اینکه ۱۵ سال از آغاز عملیات احداث تالار فرهنگ سنندج می گذر و هنوز هم این پروژه به اتمام نرسیده است، بیان کرد: خوشبختانه امسال سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بودجه ای برای تکمیل آن اختصاص داده که امیدواریم هرچه سریعتر به اتمام برسد وافتتاح شود.

وی اظهارداشت: کار هنری تاثیرگذار نخواهند بود مگر اینکه برای مردم اجرا شود لذا نباید بگذاریم تئاتر به هنر ویترینی و ویژه جشنواره تبدیل شود و باید برای اجراهای عمومی آن تلاش کنیم.

وی ادامه داد: تفاهم نامه ای ما بین اداره کل ارشاد و مرکزهنرهای نمایشی وزارت ارشاد منعقد شده که براساس آن قرار شده مبلغی به عنوان کمک هزینه به اجراهای عمومی اختصاص داده شود.

رییس مرکز هنرهای نمایشی کردستان به اقدامات انجام شده در بخش نمایشنامه نویسی در استان اشاره کردوگفت: ۹ نمایش نامه به زبان کردی در سال گذشته از اساتید نمایشنامه نویسی استان هم چون قطب الدین صادقی چاپ شده است.

رستمی عنوان کرد: هم اکنون ۱۵ نمایشنامه دیگر هم در استان آماده چاپ است که متاسفانه به دلیل کمبود منابع مالی تاکنون نتوانسته ایم آنهارا منتشر کنیم.