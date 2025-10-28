به گزارش خبرگزاری مهر، سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان آذربایجانشرقی که از نخستین روز آبانماه فعالیت خود را آغاز کرده است، پس از ده روز نمایشهای صحنهای، کارگاههای تخصصی، و ارزیابی اجراها توسط داوران، روز شنبه دهم آبانماه با برگزاری آئین اختتامیه به کار خود پایان میدهد.
این مراسم از ساعت ۱۵:۳۰ در تالار استاد اقبال آذر مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن تبریز با حضور جمعی از مدیران فرهنگی و هنری، هنرمندان تئاتر، پیشکسوتان و علاقهمندان برگزار خواهد شد و طی آن، گروهها و هنرمندان برگزیده جشنواره در بخشهای مختلف معرفی و مورد تقدیر قرار میگیرند.
جشنواره امسال با هدف گسترش دسترسی هنرمندان به فرصتهای تولید و اجرا، شناسایی استعدادهای تازه و معرفی برترین آثار نمایشی استان به جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، از اول تا دهم آبانماه در سالنهای نمایشی تبریز برگزار شد.
در این دوره از جشنواره، هنرمندان و گروههای نمایشی از شهرستانهای مختلف استان با ارائه آثار متنوع خود، جلوهای از پویایی و بالندگی تئاتر آذربایجانشرقی را به نمایش گذاشتند.
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