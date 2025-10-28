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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۴۴

آیین اختتامیه سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر آذربایجان‌شرقی برگزار می‌شود

آیین اختتامیه سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر آذربایجان‌شرقی برگزار می‌شود

تبریز- آیین اختتامیه سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر آذربایجان‌شرقی با معرفی گروه‌ها و هنرمندان برگزیده، دهم آبان‌ماه در تالار استاد اقبال آذر مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن تبریز برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر استان آذربایجان‌شرقی که از نخستین روز آبان‌ماه فعالیت خود را آغاز کرده است، پس از ده روز نمایش‌های صحنه‌ای، کارگاه‌های تخصصی، و ارزیابی اجراها توسط داوران، روز شنبه دهم آبان‌ماه با برگزاری آئین اختتامیه به کار خود پایان می‌دهد.

این مراسم از ساعت ۱۵:۳۰ در تالار استاد اقبال آذر مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن تبریز با حضور جمعی از مدیران فرهنگی و هنری، هنرمندان تئاتر، پیشکسوتان و علاقه‌مندان برگزار خواهد شد و طی آن، گروه‌ها و هنرمندان برگزیده جشنواره در بخش‌های مختلف معرفی و مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

جشنواره امسال با هدف گسترش دسترسی هنرمندان به فرصت‌های تولید و اجرا، شناسایی استعدادهای تازه و معرفی برترین آثار نمایشی استان به جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، از اول تا دهم آبان‌ماه در سالن‌های نمایشی تبریز برگزار شد.

در این دوره از جشنواره، هنرمندان و گروه‌های نمایشی از شهرستان‌های مختلف استان با ارائه آثار متنوع خود، جلوه‌ای از پویایی و بالندگی تئاتر آذربایجان‌شرقی را به نمایش گذاشتند.

کد مطلب 6636989

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