رسالت اهالی تئاتر سنگین است/ تلاش دشمن برای ایجاد ناامیدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمود سالاری معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه جشنواره منطقهای تئاتر «راه ابریشم» در سمنان حضور پیدا کرد.
وی با بیان اینکه هنر همه هنرها این است که مردم را به زندگی امیدوار کنند بیان کرد: این نقش و رسالت برای هنرمندان و هنرهای مختلف، در این روزها که دشمنان تلاش میکنند امید را از ما بگیرند مهمتر و خطیرتر است.
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با قدردانی از مدیرانکل استانهای میزبان جشنوارههای منطقهای تئاتر ادامه داد: در دوره کنونی که یک جریان منافق در تلاش است تا فضای خفقان و دیکتاتوری را در جامعه حاکم کند، بنابراین تئاتر باید مانند رعد و برق این فضا را بشکند و رسالت هنرمندان تئاتر در این برهه روشن کردن چراغ امید در دل مردم است.
سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار سمنان هم با بیان اینکه این استان در حوزه تئاتر و هنر کشور، حرفهای زیادی برای گفتن دارد، گفت: در سفر آیتالله رئیسی به سمنان، نگاهی ویژه به پروژههای نیمه تمام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد و تعدادی از پروژههایی که چندین سال نیمهکاره بودند، به نتیجه رسیدند. این در حالی است که مجتمعهای فرهنگی هنری در پنج شهر استان به نتیجه رسیده است و تکمیل پروژه تالار مرکزی سمنان نیز، ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
استاندار سمنان با اشاره به اینکه هنرمندان این جشنواره به احترام شهدای حادثه تروریستی کرمان، اجراهای خیابانی را یک روز به تعویق انداختند، گفت: هنرمندان با ذوق هنری خود زمینه مشارکت مردم در انتخابات ۱۱ اسفند را فراهم کنند.
فرشید فلاح، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سمنان و دبیر جشنواره تئاتر منطقهای «راه ابریشم»، دیگر سخنران این آئین بود که در سخنانی کوتاه گفت: در این جشنواره، ۳۱ گروه از هشت استان کشور که بخش عظیمی از سرمایه نمایشی ایران محسوب میشوند، بینظیرترین رویداد تئاتری کشور را رقم زدند.
در جشنواره منطقهای تئاتر «راه ابریشم» که به میزبانی سمنان برگزار شد ۳۱ گروه از هشت استان کشور و با حضور بیش از ۳۰۰ نفر در ۲ بخش صحنهای و خیابانی حضور و رقابت داشتند و گروههای برتر به چهل و دومین جشنواره تئاتر فجر راه پیدا میکنند.
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