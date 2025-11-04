سوارکاری در آستانه سومین انتخابات در ۳ سال گذشته/کاندیدایی تائید نشده!

به گزارش خبرنگار مهر، بیشتر از یک ماه از ثبت نام متقاضیان ریاست در فدراسیون سوارکاری گذشته و کمتر از یک ماه به تشکیل مجمع انتخاباتی این فدراسیون باقی مانده است اما هنوز وضعیت متقاضیان ریاست از حیث تائید صلاحیت نهایی مشخص نشده است.

نام نویسی از کاندیداهای ریاست فدراسیون سوارکاری به منظور سروسامان دادن به وضعیت مدیریت این فدراسیون سوارکاری و تعیین رئیس آن بعد از سه سال بلاتکلیفی، ۲۲ شهریور تا ۲ مهر انجام شد.

در این بازه زمانی ۱۲ نفر متقاضی ریاست در فدراسیون سوارکاری شدند که البته کمیسیون تطبیق وزارت ورزش در بررسی اولیه پرونده این کاندیداها، تصمیم به رد صلاحیت مدیریتی ۷ کاندیدا گرفت و تنها به مسعود خلیلی، محمد کاظمیان، محمود حیدری، فیض الله پیری و آرزو ملک برای ادامه حضور در مسیر انتخابات رای مثبت داد.

البته کاندیداهای رد صلاحیت شده فرصت داشتند تا ۱۹ مهر با ارائه مدارک لازم، نسبت به رای صادر شده اعتراض کنند که مورد بررسی قرار بگیرد. تا به امروز اما نه از نتیجه این اعتراضات خبری شده و نه تائید صلاحیت نهایی ۵ کاندیدای دیگر توسط مراجع نظارتی.

شریسا غفاری دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد پرونده کاندیداهای انتخابات این فدراسیون گفت: برخی کاندیداهایی که پرونده آنها توسط کمیسیون طبیق رد شد، اعتراضاتی نسبت به این تصمیم داشتند که مورد رسیدگی قرار گرفت. پرونده کاندیداهایی هم که توسط این کمیسیون تائید شدند، برای بررسی و تائید صلاحیت نهایی در اختیار مراجع ذی صلاح قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در مورد تائید صلاحیت کاندیداها توسط مراجع ذی صلاح، موضوع باید به صورت مکتوب به ما اعلام شود در حالیکه تا به امروز هیچ اطلاع رسانی مکتوبی نشده است تا به استناد آن بتوانیم از کاندیدایی نام ببریم.

دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری در مورد کاندیداهایی که نسبت به رد صلاحیت‌شان توسط کمیسیون تطبیق اعتراض داشتند و نتیجه اعتراضات آنها نیز گفت: اعتراض ها طبق روال بررسی شد اما در مورد نتیجه آن بعد از اعلام تائید صلاحیت نهایی کاندیداها، اطلاع رسانی می شود.

غفاری به این پرسش مبنی بر اینکه «انتخابات فدراسیون سوارکاری در زمان مقرر برگزار می شود یا احتمال تعویق انتخابات وجود دارد؟»، پاسخ منفی داد و تاکید کرد: دعوتنامه حضور در مجمع برای تمام اعضا ارسال شده است و اقدامات اداری لازم هم انجام شده است. بنابراین انتخابات در زمان مقرر برگزار می شود و تعویقی در کار نیست.

دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری گفت که طبق سیدمحمد شروین اسبقیان ریاست مجمع انتخاباتی این فدراسیون را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است انتخابات فدراسیون سوارکاری ۵ آذر برگزار شود. این سومین انتخابات این فدراسیون در سه سال اخیر به حساب می آید.

انتخابات دو دوره قبلی فدراسیون سوارکاری به دلیل ورود وزارت ورزش و نهادهای نظارتی ابطال شد. انتخابات ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ که طی آن مسعود خلیلی به عنوان رئیس انتخاب شد به دلیل عدم تائید وزارت ورزش ابطال شد. انتخابات ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ که طی آن محمد کاظمیان صاحب رای شد هم به خاطر رای دیوان عدالت اداری ابطال شد.